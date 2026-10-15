Nem bicarbonato nem vinagre: um acessório é o destaque de uma dica para limpar janelas e muda o foco de quem procura o produto certo para deixar o vidro limpo

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A tarefa de limpar vidros representa uma obrigação da qual muitas pessoas gostariam de se livrar no cotidiano. Essa atividade consome bastante energia física e exige a dedicação de períodos prolongados.

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Em uma residência ampla, a rotina completa pode demandar várias horas de dedicação contínua. A dificuldade se torna ainda mais evidente diante de janelas instaladas em locais com acesso difícil.

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A situação mais frustrante desse processo consiste em encontrar marcas residuais logo após higienizar com cuidado cada uma das superfícies. O vinagre de uso doméstico e o bicarbonato de sódio nem sempre são suficientes para garantir vidros totalmente impecáveis.

Diante desse cenário, um aparelho específico surgiu no mercado há vários anos e conquistou muitos lares: o robô limpador de vidros. O acessório realiza todo o trabalho pesado no lugar do morador e proporciona economia de tempo valioso, despontando como a solução para cuidar de vidros com mais facilidade.

Recursos do robô Proscenic W10 Pro

Indicado como seleção para a casa na Cdiscount, o robô limpador de vidros W10 Pro, desenvolvido pela fabricante Proscenic, é um modelo apresentado pelo valor promocional de 169,99 euros, em substituição ao preço de 299,99 euros.

Muito prático, o equipamento atende tanto a espaços internos quanto a áreas externas. A estrutura tem capacidade para higienizar diferentes superfícies:

janelas;

espelhos;

portas de sacada;

paredes de chuveiro.

Fixação e segurança durante o uso

Com poder de sucção de 9000 Pa, o equipamento não tem chances de sofrer quedas. A tecnologia garante que o aparelho permaneça perfeitamente fixado ao vidro ao longo de todo o ciclo de limpeza.

Para assegurar proteção reforçada durante a operação, o modelo reúne nove sistemas de segurança e dispõe de uma corda protetora capaz de suportar até 120 kg.

O aparelho conta ainda com autonomia para funcionar por mais de 30 minutos em situações de interrupção ou corte de energia elétrica.

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