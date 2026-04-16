O segredo do vinagre nas janelas para uma limpeza perfeita e sem manchas

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Manter as janelas limpas pode parecer uma tarefa desafiadora, mas um ingrediente comum da sua cozinha pode ser a solução ideal: o vinagre. Além de ser uma alternativa econômica e ecológica aos produtos industrializados, o vinagre oferece um resultado surpreendente, deixando os vidros sem manchas e com um brilho impecável.

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Por que o vinagre funciona?

O segredo está no ácido acético, o principal componente do vinagre. Com uma concentração ideal entre 4% e 6%, essa substância é eficaz para dissolver gordura, resíduos de minerais da água e outras sujeiras que se acumulam nas janelas. O vinagre de álcool branco é o mais recomendado por não ter corantes que possam manchar as superfícies.

Passo a passo para uma limpeza sem manchas

Preparar e aplicar a solução de vinagre é simples. Siga estes passos para obter o melhor resultado:

Prepare a solução: em um borrifador, misture partes iguais de vinagre de álcool branco e água. Para sujeiras mais pesadas, você pode aumentar um pouco a proporção de vinagre. Borrife no vidro: aplique a mistura generosamente sobre toda a superfície da janela, começando de cima para baixo. Limpe com um pano: use um pano de microfibra limpo para esfregar o vidro, removendo toda a sujeira. O movimento de cima para baixo ajuda a evitar que a solução escorra para áreas já limpas. Seque e dê brilho: com um segundo pano de microfibra, seco e limpo, seque completamente o vidro. Esse passo é fundamental para evitar a formação de manchas e garantir um brilho cristalino.

Dicas para um resultado profissional

Escolha o dia certo: evite limpar as janelas sob a luz direta do sol ou em dias muito quentes. O calor faz com que a solução seque rápido demais, causando manchas antes que você consiga secar a superfície.

Use panos limpos: panos de microfibra são ideais porque não soltam fiapos. Certifique-se de que estão limpos para não espalhar a sujeira.

Não se esqueça dos cantos: utilize uma escova de dentes velha ou um cotonete para alcançar os cantos e frestas mais difíceis.

Cuidados importantes: onde não usar vinagre

Apesar de sua eficácia em vidros, a acidez do vinagre pode danificar certas superfícies. Evite usar esta solução em pedras naturais como mármore e granito, pois pode causar corrosão e manchas permanentes.

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