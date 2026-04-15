Moeda no congelador: o truque genial que salva seus alimentos

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Viajar ou passar longos períodos fora de casa traz uma preocupação comum: será que houve uma queda de energia? Um apagão, mesmo que breve, pode comprometer seriamente a segurança dos alimentos guardados no seu congelador. Felizmente, existe um truque incrivelmente simples e eficaz para saber o que aconteceu na sua ausência: o truque da moeda no congelador.

O perigo invisível no recongelamento

Quando a energia acaba, os alimentos no freezer começam a descongelar. Se a energia voltar e eles forem recongelados, sua aparência pode não mudar, mas eles podem ter se tornado um terreno fértil para a proliferação de bactérias perigosas, como a Salmonella e a E. coli. Consumir esses produtos aumenta significativamente o risco de intoxicações alimentares. Um freezer cheio consegue manter a temperatura por cerca de 48 horas, enquanto um meio cheio dura aproximadamente 24 horas. O problema é saber se esse limite foi ultrapassado.

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Como fazer o truque da moeda: passo a passo

Preparar este sistema de alerta é rápido e não custa nada. Você só precisa de um copo, água e uma moeda.

Encha um copo ou uma caneca com água e coloque no congelador. Espere até que a água esteja completamente congelada, formando um bloco sólido de gelo. Coloque uma moeda sobre a superfície do gelo. Devolva o copo com a moeda ao congelador. Seu sistema de monitoramento está pronto!

Interpretando os resultados

Ao retornar de uma viagem ou após suspeitar de uma queda de energia, a posição da moeda revelará o que aconteceu com seu freezer:

Moeda no topo: Ótima notícia! Se a moeda continua na superfície do gelo, não houve uma queda de energia longa o suficiente para comprometer seus alimentos. Eles estão seguros para consumo.

Moeda no meio do gelo: Se a moeda afundou parcialmente, significa que houve uma queda de energia curta ou uma oscilação de temperatura. O gelo derreteu um pouco e recongelou. Verifique seus alimentos com cuidado antes de usá-los.

Moeda no fundo do copo: Este é o sinal de alerta. Se a moeda está no fundo, o gelo derreteu completamente, indicando que seus alimentos também descongelaram. Mesmo que tenham congelado novamente, eles não são mais seguros e devem ser descartados para evitar riscos à saúde. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Este conteúdo foi gerado e revisado com o auxílio de inteligência artificial.