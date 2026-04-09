Sua geladeira pode contaminar alimentos; veja como higienizar corretamente

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Manter a geladeira limpa não é apenas uma questão de organização, mas de saúde. Restos de alimentos, líquidos derramados e umidade criam o ambiente perfeito para a proliferação de bactérias como salmonella, listeria e E. coli, que podem contaminar produtos e causar intoxicações alimentares. A higienização correta e periódica é fundamental para garantir a segurança da sua família.

Com que frequência devo limpar a geladeira?

A rotina de limpeza pode ser dividida em duas etapas. Semanalmente, é recomendável fazer uma manutenção rápida, limpando qualquer sujeira aparente, como respingos e migalhas, e verificando a validade dos produtos. Já a limpeza profunda, que envolve esvaziar todo o eletrodoméstico, deve ser realizada mensalmente ou, no máximo, a cada 30 dias, dependendo da intensidade de uso.

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Passo a passo para a higienização completa

Siga as etapas abaixo para garantir uma limpeza eficiente e segura:

Desligue e esvazie: comece desligando a geladeira da tomada para economizar energia e evitar acidentes. Retire todos os alimentos, aproveitando para descartar itens vencidos ou estragados. Remova as peças internas: retire todas as prateleiras, gavetas e compartimentos removíveis. Lave as partes removíveis: lave cada peça com uma esponja macia, água morna e detergente neutro. Enxágue bem e deixe secar completamente ao ar livre ou use um pano limpo. Limpe o interior: prepare uma solução de limpeza caseira e segura. Para isso, misture duas colheres de sopa de vinagre branco em 1 litro de água. Umedeça um pano limpo na solução e passe por todas as superfícies internas, incluindo paredes, teto e porta. O vinagre ajuda a desinfetar e neutralizar odores. Uma alternativa eficaz para remover manchas e cheiros persistentes é usar uma pasta de bicarbonato de sódio com um pouco de água. Atenção: nunca utilize produtos químicos agressivos, como água sanitária ou cloro, pois podem deixar resíduos tóxicos e danificar o interior do aparelho. Seque tudo muito bem: antes de colocar as peças e os alimentos de volta, certifique-se de que o interior da geladeira e todos os compartimentos estejam completamente secos. A umidade favorece o crescimento de mofo. Limpe a parte externa: não se esqueça de limpar a parte de fora, incluindo as borrachas de vedação da porta, com um pano úmido e detergente neutro. A parte traseira, onde fica a grade, também acumula pó e deve ser limpa com um aspirador ou escova para garantir o bom funcionamento do motor. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A organização estratégica dos alimentos em recipientes adequados é fundamental para a higiene e conservação na geladeira, conforme as dicas de limpeza. Stefanut Sava's Images

Dica extra: organização e temperatura ideal

Após a limpeza, organize os alimentos de forma estratégica para evitar a contaminação cruzada. Carnes, aves e peixes crus devem ser armazenados em recipientes bem fechados nas prateleiras inferiores, evitando que seus sucos pinguem sobre outros alimentos. Deixe as prateleiras superiores para produtos prontos para consumo, como laticínios e sobras. Por fim, mantenha a temperatura interna da geladeira ajustada entre 3°C e 5°C, faixa ideal para a conservação segura dos alimentos.