Adeus, panela queimada: limpe tudo com vinagre e bicarbonato
Descubra como uma simples mistura caseira remove gordura e queimado sem riscar suas panelas; veja o passo a passo para deixar tudo brilhando
compartilheSIGA
A combinação de vinagre branco e bicarbonato de sódio se apresenta como uma solução natural e eficiente para a limpeza de panelas com gordura incrustada ou queimados.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A reação efervescente gerada pela mistura ajuda a soltar a sujeira sem causar riscos ao metal. O processo é simples: basta aplicar o bicarbonato na área afetada, cobrir com vinagre, aguardar a ação e esfregar.
Como aplicar a mistura?
Existem diferentes formas de utilizar os ingredientes para recuperar suas panelas. Um método direto consiste em polvilhar bicarbonato de sódio sobre o fundo queimado e adicionar vinagre branco até que a mistura comece a efervescer. Deixe agir por 15 minutos e, em seguida, esfregue com uma esponja não abrasiva.
Leia Mais
Outra técnica é o método de fervura. Cubra o fundo da panela com vinagre, adicione quatro colheres de sopa de bicarbonato de sódio e leve ao fogo para ferver por três minutos. Para manchas mais resistentes, prepare uma pasta com bicarbonato e um pouco de água, aplique sobre a área e deixe agir por algumas horas antes de limpar.
Desincruste suas panelas com esta solução caseira
Conheça métodos eficazes para restaurar o brilho das suas panelas.
Aplicação direta
Polvilhe bicarbonato de sódio sobre a área queimada e adicione vinagre branco. Deixe agir por 15 minutos e esfregue com esponja não abrasiva.
Método de fervura
Cubra o fundo com vinagre, adicione 4 colheres de sopa de bicarbonato e leve ao fogo por 3 minutos. Ideal para sujeiras mais resistentes.
Pasta poderosa
Para manchas difíceis, faça uma pasta com bicarbonato e um pouco de água. Aplique, deixe agir por algumas horas e limpe.
Dicas para uma limpeza segura
O vinagre de álcool é o tipo mais recomendado para fins de limpeza. Ao manusear a mistura, mantenha o ambiente ventilado, pois a reação pode liberar vapores. É importante também evitar o contato direto do produto com a pele.
Para não danificar o revestimento de alumínio ou antiaderente das panelas, utilize sempre o lado macio da esponja ou opte por materiais de limpeza que não sejam abrasivos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.