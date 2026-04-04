Adeus, panela queimada: limpe tudo com vinagre e bicarbonato

A combinação de vinagre branco e bicarbonato de sódio se apresenta como uma solução natural e eficiente para a limpeza de panelas com gordura incrustada ou queimados.

A reação efervescente gerada pela mistura ajuda a soltar a sujeira sem causar riscos ao metal. O processo é simples: basta aplicar o bicarbonato na área afetada, cobrir com vinagre, aguardar a ação e esfregar.

Como aplicar a mistura?

Existem diferentes formas de utilizar os ingredientes para recuperar suas panelas. Um método direto consiste em polvilhar bicarbonato de sódio sobre o fundo queimado e adicionar vinagre branco até que a mistura comece a efervescer. Deixe agir por 15 minutos e, em seguida, esfregue com uma esponja não abrasiva.

Outra técnica é o método de fervura. Cubra o fundo da panela com vinagre, adicione quatro colheres de sopa de bicarbonato de sódio e leve ao fogo para ferver por três minutos. Para manchas mais resistentes, prepare uma pasta com bicarbonato e um pouco de água, aplique sobre a área e deixe agir por algumas horas antes de limpar.

Desincruste suas panelas com esta solução caseira Conheça métodos eficazes para restaurar o brilho das suas panelas. Aplicação direta Polvilhe bicarbonato de sódio sobre a área queimada e adicione vinagre branco. Deixe agir por 15 minutos e esfregue com esponja não abrasiva.