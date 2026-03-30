5 plantas que podem ajudar a afastar mosquitos do seu jardim

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Com o aumento dos casos de chikungunya, cresce a busca por maneiras de proteger a casa do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Uma alternativa natural é o cultivo de plantas aromáticas, mas é crucial entender que sua eficácia como repelente no ambiente não é cientificamente comprovada. Elas não substituem os cuidados essenciais, como eliminar focos de água parada, que continuam sendo a forma mais eficaz de controle do mosquito.

Essas espécies liberam óleos e fragrâncias que são agradáveis para os humanos. Alguns óleos essenciais extraídos dessas plantas têm propriedades repelentes quando aplicados na pele, porém a mera presença das plantas no jardim não garante proteção efetiva contra mosquitos.

Conheça cinco plantas fáceis de cuidar que são popularmente usadas com essa finalidade:

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1. Citronela

Considerada a mais famosa entre os repelentes naturais. Seu aroma cítrico forte é tradicionalmente associado a propriedades repelentes contra insetos. Para cultivá-la, escolha um local com bastante sol e regue com frequência, mas sem encharcar. A citronela se desenvolve bem tanto em vasos grandes quanto diretamente no jardim, formando uma touceira densa.

A citronela, mencionada como uma das opções naturais na matéria, é popularmente usada para afastar o mosquito Aedes aegypti.Nurnazrhia de Nurnazrhia

2. Lavanda

O perfume relaxante da lavanda é conhecido popularmente por suas supostas propriedades repelentes contra diversos insetos, incluindo mosquitos. A planta precisa de pelo menos seis horas de sol direto por dia e de um solo bem drenado. As regas devem ser moderadas, pois o excesso de água pode apodrecer as raízes.

Lavanda: seu perfume relaxante é popularmente associado a propriedades repelentes contra insetos, como mencionado na matéria.cocoparisienne de Pixabay

3. Alecrim

O aroma intenso do alecrim, muito utilizado na culinária, também é considerado desagradável para os mosquitos. É uma planta resistente, que se adapta facilmente a vasos e canteiros. Para um bom desenvolvimento, o alecrim precisa de bastante luz solar e de pouca água, suportando bem os períodos de solo mais seco.

Aromáticas, como as da imagem, são popularmente usadas na tentativa de afastar mosquitos, embora a eficácia não seja comprovada.Rafael Rodrigues de Pexels

4. Manjericão

Outra erva aromática que desempenha dupla função: tempera pratos e pode ajudar na proteção da casa. O cheiro forte de suas folhas é popularmente conhecido por afastar insetos. Existem diversas variedades, e todas teriam essa propriedade. O manjericão gosta de solo sempre úmido e de, no mínimo, quatro horas de sol diárias para crescer saudável.

Manjericão e outras ervas aromáticas estão entre as plantas popularmente usadas contra o Aedes aegypti, apesar da eficácia não comprovada.mariya_m de pixabay

5. Hortelã

O cheiro refrescante da hortelã é outro que pode incomodar o Aedes aegypti. É uma planta de crescimento rápido e que se espalha com facilidade, por isso o cultivo em vasos é uma ótima opção para controlar sua expansão. A hortelã prefere locais com sol parcial e solo que se mantenha levemente úmido.

A hortelã, com seu cheiro refrescante, é uma das plantas popularmente associadas ao combate do mosquito Aedes aegypti.vm2002

Para uma proteção eficaz, alie a eliminação de criadouros do mosquito ao uso de métodos comprovados, como repelentes corporais registrados na Anvisa, instalação de telas em portas e janelas e o uso de roupas que cubram a maior parte do corpo, especialmente ao amanhecer e entardecer.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.