5 plantas que podem ajudar a afastar mosquitos do seu jardim
Além de embelezar o ambiente, espécies como citronela e lavanda liberam odores tradicionalmente associados ao afastamento de insetos
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Com o aumento dos casos de chikungunya, cresce a busca por maneiras de proteger a casa do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Uma alternativa natural é o cultivo de plantas aromáticas, mas é crucial entender que sua eficácia como repelente no ambiente não é cientificamente comprovada. Elas não substituem os cuidados essenciais, como eliminar focos de água parada, que continuam sendo a forma mais eficaz de controle do mosquito.
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Essas espécies liberam óleos e fragrâncias que são agradáveis para os humanos. Alguns óleos essenciais extraídos dessas plantas têm propriedades repelentes quando aplicados na pele, porém a mera presença das plantas no jardim não garante proteção efetiva contra mosquitos.
Conheça cinco plantas fáceis de cuidar que são popularmente usadas com essa finalidade:
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1. Citronela
Considerada a mais famosa entre os repelentes naturais. Seu aroma cítrico forte é tradicionalmente associado a propriedades repelentes contra insetos. Para cultivá-la, escolha um local com bastante sol e regue com frequência, mas sem encharcar. A citronela se desenvolve bem tanto em vasos grandes quanto diretamente no jardim, formando uma touceira densa.
2. Lavanda
O perfume relaxante da lavanda é conhecido popularmente por suas supostas propriedades repelentes contra diversos insetos, incluindo mosquitos. A planta precisa de pelo menos seis horas de sol direto por dia e de um solo bem drenado. As regas devem ser moderadas, pois o excesso de água pode apodrecer as raízes.
3. Alecrim
O aroma intenso do alecrim, muito utilizado na culinária, também é considerado desagradável para os mosquitos. É uma planta resistente, que se adapta facilmente a vasos e canteiros. Para um bom desenvolvimento, o alecrim precisa de bastante luz solar e de pouca água, suportando bem os períodos de solo mais seco.
4. Manjericão
Outra erva aromática que desempenha dupla função: tempera pratos e pode ajudar na proteção da casa. O cheiro forte de suas folhas é popularmente conhecido por afastar insetos. Existem diversas variedades, e todas teriam essa propriedade. O manjericão gosta de solo sempre úmido e de, no mínimo, quatro horas de sol diárias para crescer saudável.
5. Hortelã
O cheiro refrescante da hortelã é outro que pode incomodar o Aedes aegypti. É uma planta de crescimento rápido e que se espalha com facilidade, por isso o cultivo em vasos é uma ótima opção para controlar sua expansão. A hortelã prefere locais com sol parcial e solo que se mantenha levemente úmido.
Para uma proteção eficaz, alie a eliminação de criadouros do mosquito ao uso de métodos comprovados, como repelentes corporais registrados na Anvisa, instalação de telas em portas e janelas e o uso de roupas que cubram a maior parte do corpo, especialmente ao amanhecer e entardecer.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.