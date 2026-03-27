Assine
overlay
Início Casa e Decoração
INSETOS

Percevejos em casa? Guia para identificar, eliminar e prevenir

Saiba como reconhecer os sinais da infestação em colchões e móveis e aprenda métodos seguros e eficazes para proteger seu lar desta praga

Publicidade
Carregando...
Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
27/03/2026 17:09 - atualizado em 27/03/2026 17:09

compartilhe

SIGA
×
Percevejos em casa? Guia para identificar, eliminar e prevenir
Percevejo de cama, praga noturna que se alimenta de sangue humano, exibido ao lado de grãos de arroz para comparação de tamanho crédito: dblight de Getty Images Signature

Encontrar percevejos em casa pode ser uma experiência estressante. Esses pequenos insetos noturnos se escondem em frestas de colchões, móveis e paredes, causando picadas que geram coceira e desconforto. Felizmente, com as informações corretas, é possível identificar, eliminar e prevenir infestações de forma eficaz.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O que são percevejos e por que estão reaparecendo?

Pequenos insetos noturnos da espécie Cimex lectularius, os percevejos de cama alimentam-se de sangue humano. Embora não transmitam doenças, suas picadas podem causar irritação na pele e reações alérgicas. Eles não voam, mas se movem com rapidez sobre pisos e paredes. Após décadas de relativo controle, eles ressurgiram globalmente devido ao aumento de viagens internacionais e à resistência a inseticidas.

Leia Mais

Como identificar uma infestação de percevejos

A detecção precoce é fundamental para controlar a praga. Fique atento a estes sinais:

  • Manchas escuras: Pequenos pontos pretos ou marrons em lençóis, colchões e fronhas, que são as fezes dos insetos.

  • Ovos e cascas: Pequenos ovos brancos (cerca de 1 mm) ou cascas amareladas deixadas para trás após a troca de pele.

  • Odor característico: Um cheiro adocicado e mofado pode indicar uma infestação grande.

  • Picadas na pele: Marcas vermelhas que coçam, geralmente agrupadas em linha ou em zigue-zague, que aparecem em áreas expostas do corpo durante a noite.

Como eliminar percevejos de forma segura

Eliminar percevejos exige uma abordagem metódica. Siga estes passos:

  1. Limpeza profunda e calor: Comece com uma limpeza minuciosa. Lave todas as roupas de cama, cortinas e roupas em água quente, a uma temperatura acima de 50°C (idealmente 60°C ou mais). Seque-as na secadora na configuração de calor mais alta possível por pelo menos 30 minutos para garantir a eliminação de ovos e insetos.

  2. Aspiração completa: Use um aspirador de pó para limpar o colchão, a base da cama, tapetes, cortinas e qualquer fresta em móveis e paredes. Após o uso, sele o saco do aspirador em um saco plástico e descarte-o fora de casa imediatamente.

  3. Vaporização: O uso de vaporizadores em alta temperatura (acima de 60°C) em colchões, sofás e outras superfícies também pode ser eficaz para matar percevejos e seus ovos.

  4. Quando chamar um profissional: Se a infestação for grande ou persistente, a melhor solução é contratar um serviço de controle de pragas especializado. Profissionais têm acesso a tratamentos químicos e térmicos mais potentes e seguros.

Dicas para prevenir futuras infestações

A prevenção é a melhor estratégia para manter sua casa livre de percevejos:

  • Inspecione hotéis: Ao viajar, verifique o colchão e a cabeceira da cama do hotel em busca de sinais de percevejos antes de desfazer as malas.

  • Cuidado com itens usados: Examine cuidadosamente móveis, colchões e roupas de segunda mão antes de levá-los para casa.

  • Use capas protetoras: Envolva seu colchão e box com capas antipercevejos. Elas impedem que os insetos se alojem e facilitam a identificação.

  • Reduza a desordem: Mantenha a casa organizada para diminuir o número de esconderijos disponíveis para os percevejos.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

alerta casa infestacao insetos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay