Percevejos em casa? Guia para identificar, eliminar e prevenir

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Encontrar percevejos em casa pode ser uma experiência estressante. Esses pequenos insetos noturnos se escondem em frestas de colchões, móveis e paredes, causando picadas que geram coceira e desconforto. Felizmente, com as informações corretas, é possível identificar, eliminar e prevenir infestações de forma eficaz.

O que são percevejos e por que estão reaparecendo?

Pequenos insetos noturnos da espécie Cimex lectularius, os percevejos de cama alimentam-se de sangue humano. Embora não transmitam doenças, suas picadas podem causar irritação na pele e reações alérgicas. Eles não voam, mas se movem com rapidez sobre pisos e paredes. Após décadas de relativo controle, eles ressurgiram globalmente devido ao aumento de viagens internacionais e à resistência a inseticidas.

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Como identificar uma infestação de percevejos

A detecção precoce é fundamental para controlar a praga. Fique atento a estes sinais:

Manchas escuras: Pequenos pontos pretos ou marrons em lençóis, colchões e fronhas, que são as fezes dos insetos.

Ovos e cascas: Pequenos ovos brancos (cerca de 1 mm) ou cascas amareladas deixadas para trás após a troca de pele.

Odor característico: Um cheiro adocicado e mofado pode indicar uma infestação grande.

Picadas na pele: Marcas vermelhas que coçam, geralmente agrupadas em linha ou em zigue-zague, que aparecem em áreas expostas do corpo durante a noite.

Como eliminar percevejos de forma segura

Eliminar percevejos exige uma abordagem metódica. Siga estes passos:

Limpeza profunda e calor: Comece com uma limpeza minuciosa. Lave todas as roupas de cama, cortinas e roupas em água quente, a uma temperatura acima de 50°C (idealmente 60°C ou mais). Seque-as na secadora na configuração de calor mais alta possível por pelo menos 30 minutos para garantir a eliminação de ovos e insetos. Aspiração completa: Use um aspirador de pó para limpar o colchão, a base da cama, tapetes, cortinas e qualquer fresta em móveis e paredes. Após o uso, sele o saco do aspirador em um saco plástico e descarte-o fora de casa imediatamente. Vaporização: O uso de vaporizadores em alta temperatura (acima de 60°C) em colchões, sofás e outras superfícies também pode ser eficaz para matar percevejos e seus ovos. Quando chamar um profissional: Se a infestação for grande ou persistente, a melhor solução é contratar um serviço de controle de pragas especializado. Profissionais têm acesso a tratamentos químicos e térmicos mais potentes e seguros.

Dicas para prevenir futuras infestações

A prevenção é a melhor estratégia para manter sua casa livre de percevejos:

Inspecione hotéis: Ao viajar, verifique o colchão e a cabeceira da cama do hotel em busca de sinais de percevejos antes de desfazer as malas.

Cuidado com itens usados: Examine cuidadosamente móveis, colchões e roupas de segunda mão antes de levá-los para casa.

Use capas protetoras: Envolva seu colchão e box com capas antipercevejos. Elas impedem que os insetos se alojem e facilitam a identificação.

Reduza a desordem: Mantenha a casa organizada para diminuir o número de esconderijos disponíveis para os percevejos. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.