Chuveiro entupido? Guia fácil para resolver o problema sem trocar
Jatos de água fracos ou irregulares? Veja como diagnosticar o problema e fazer uma limpeza profunda com itens que você já tem em sua cozinha
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Um banho relaxante pode ser frustrado por um chuveiro com jatos de água fracos e irregulares. Na maioria das vezes, o culpado é um entupimento simples, causado pelo acúmulo de minerais e sujeira da própria água. Felizmente, resolver esse problema é mais fácil do que parece e não exige a troca do aparelho. Com alguns itens que você provavelmente já tem em casa, é possível deixar seu chuveiro como novo.
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Como saber se o chuveiro está entupido?
Antes de começar a limpeza, confirme se o problema é realmente um entupimento. Fique atento aos seguintes sinais:
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Jatos de água saindo em direções aleatórias.
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Pressão da água visivelmente mais fraca que o normal.
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Alguns furos do espalhador não liberam água.
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Acúmulo de uma crosta esbranquiçada ou esverdeada nos orifícios (calcário e lodo).
Como limpar o chuveiro passo a passo
Para uma limpeza profunda, desmontar o espalhador (a parte com os furos) é a maneira mais eficaz. Siga estas etapas:
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Segurança em primeiro lugar: Desligue o disjuntor do chuveiro no quadro de energia para evitar qualquer risco de choque elétrico.
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Reúna os materiais: Você vai precisar de vinagre de álcool branco, um balde ou saco plástico, uma escova de dentes velha e um palito de dente ou clipe de papel. O vinagre branco comum também funciona, embora o de álcool seja mais concentrado e eficaz.
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Desmonte o espalhador: Com cuidado, desenrosque o espalhador do corpo do chuveiro. Se tiver dúvidas, consulte o manual do fabricante.
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Deixe de molho: Mergulhe o espalhador em um recipiente com vinagre. Deixe agir por pelo menos 12 horas (idealmente durante a noite) para melhores resultados. Para entupimentos leves, uma hora pode ser suficiente.
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Esfregue e desobstrua: Após o molho, use a escova de dentes para esfregar a superfície e remover os resíduos soltos. Com um palito ou clipe, limpe cuidadosamente cada furo obstruído. Atenção: Tenha cuidado para não alargar ou danificar os furos com objetos pontiagudos.
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Enxágue e remonte: Lave o espalhador em água corrente para remover todo o vinagre e a sujeira. Rosqueie a peça de volta no chuveiro.
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Teste: Ligue o disjuntor novamente e abra o chuveiro para verificar se o fluxo de água foi restaurado.
Solução simples sem desmontar o chuveiro
Se você prefere não desmontar seu chuveiro, existe um método prático que usa um saco plástico:
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Encha um saco plástico resistente com vinagre de álcool branco o suficiente para cobrir todo o espalhador.
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Prenda o saco ao redor do chuveiro com um elástico ou barbante, garantindo que todos os furos fiquem submersos no líquido.
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Deixe agir por pelo menos 12 horas (idealmente durante a noite). Para limpezas rápidas em entupimentos leves, uma hora pode ser suficiente.
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Retire o saco com cuidado, descarte o vinagre e use uma escova para remover os resíduos que se soltaram. Ligue o chuveiro por alguns minutos para limpar os orifícios internamente.
Como evitar novos entupimentos
A prevenção é a melhor solução. Adote estes hábitos para manter seu chuveiro funcionando perfeitamente:
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Faça uma limpeza rápida com uma escova e vinagre a cada dois meses.
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Após o banho, passe um pano ou uma pequena escova nos furos para evitar o acúmulo de resíduos.
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Considere a instalação de um filtro de água na entrada da sua casa para reduzir a quantidade de minerais na água.
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Verifique a limpeza da sua caixa d'água periodicamente, pois sedimentos de lá podem chegar à tubulação e entupir o chuveiro.
Manter o chuveiro limpo não apenas melhora a qualidade do seu banho, mas também prolonga a vida útil do aparelho. Com essas dicas simples, você garante um fluxo de água sempre potente e relaxante.
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Uma ferramenta de IA foi utilizada para auxiliar na pesquisa e redação deste conteúdo.