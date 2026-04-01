O erro comum que atrai formigas até para os seus aparelhos eletrônicos

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Encontrar uma fila de formigas na cozinha é uma situação comum e frustrante. Mesmo após limpar, elas parecem retornar, seguindo um caminho invisível. Este guia foca nas espécies de formigas domésticas e urbanas, as mais comuns em residências, e explica por que isso acontece e como resolver o problema de forma eficaz.

Por que as formigas sempre voltam?

O segredo da persistência das formigas está na comunicação química. Quando uma formiga operária encontra uma fonte de alimento, ela retorna ao ninho deixando um rastro de feromônios, substâncias químicas que funcionam como um mapa para as outras. É por isso que elas andam em filas perfeitas. Simplesmente matar as formigas que você vê não resolve o problema, pois o rastro químico permanece, atraindo novas operárias da colônia.

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Onde as formigas costumam se esconder?

Para combater a infestação, é crucial saber onde os ninhos podem estar. Procure em locais protegidos e próximos a fontes de umidade e alimento:

Frestas em paredes, pisos e azulejos.

Atrás de rodapés e batentes de portas.

Dentro de armários de cozinha e despensas.

Em vasos de plantas.

Em casos raros, formigas podem se alojar em aparelhos eletrônicos, atraídas pelo calor.

Como eliminar a infestação: passo a passo

1. Limpeza profunda para apagar o rastro

O primeiro passo é eliminar a trilha de feromônios. Uma solução de água com vinagre ou detergente é eficaz para limpar as superfícies por onde elas passaram. Limpe bancadas, pisos e paredes para desorientar as formigas e impedir que outras sigam o mesmo caminho.

2. Soluções caseiras que podem ajudar

É importante notar que estas soluções têm base em conhecimento popular e sua eficácia pode variar. Elas não substituem métodos de controle de pragas com comprovação científica, mas podem funcionar como repelentes temporários.

Vinagre e limão: O cheiro forte desses ingredientes pode mascarar as trilhas de feromônios. Borrife uma solução de água com vinagre branco ou suco de limão nos caminhos das formigas.

Borra de café, canela ou cravos: Espalhe esses itens em pontos de entrada, como frestas em janelas e portas. O odor forte atua como uma barreira natural.

3. Use iscas para atingir a colônia

Para um controle mais efetivo, o ideal é eliminar a colônia inteira. As iscas em gel são a melhor opção para isso. As formigas operárias levam o veneno da isca para o ninho, alimentando a rainha e as larvas, o que acaba com a infestação pela raiz. Lembre-se de aplicar o produto em locais fora do alcance de crianças e animais de estimação.

Prevenção: como manter as formigas longe

Depois de controlar a infestação, a prevenção é fundamental para evitar que o problema retorne.

Vede os pontos de entrada: Use silicone ou massa para fechar rachaduras em paredes, janelas e ao redor de canos.

Guarde os alimentos: Mantenha alimentos, especialmente açúcar, mel e grãos, em potes bem fechados.

Mantenha a limpeza: Limpe migalhas e restos de comida imediatamente. Lave a louça e mantenha a pia seca. Retire o lixo regularmente. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quando chamar um profissional?

Se a infestação for muito grande, persistir mesmo após tentar todas as soluções ou se você suspeitar de espécies mais destrutivas, é hora de procurar ajuda profissional. Infestações de espécies específicas, como formigas-carpinteiras que podem danificar a estrutura de madeira da casa, exigem a intervenção de uma empresa de controle de pragas.