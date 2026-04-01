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INFESTAÇÃO

O erro comum que atrai formigas até para os seus aparelhos eletrônicos

Entenda por que elas reaparecem e aprenda métodos eficazes, da limpeza profunda a soluções caseiras, para manter sua casa livre desses insetos

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
01/04/2026 22:21

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O erro comum que atrai formigas até para os seus aparelhos eletrônicos
Formigas operárias se aglomeram em torno de uma fonte de alimento, como o açúcar, antes de retornar ao ninho. crédito: Nur Amalia

Encontrar uma fila de formigas na cozinha é uma situação comum e frustrante. Mesmo após limpar, elas parecem retornar, seguindo um caminho invisível. Este guia foca nas espécies de formigas domésticas e urbanas, as mais comuns em residências, e explica por que isso acontece e como resolver o problema de forma eficaz.

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Por que as formigas sempre voltam?

O segredo da persistência das formigas está na comunicação química. Quando uma formiga operária encontra uma fonte de alimento, ela retorna ao ninho deixando um rastro de feromônios, substâncias químicas que funcionam como um mapa para as outras. É por isso que elas andam em filas perfeitas. Simplesmente matar as formigas que você vê não resolve o problema, pois o rastro químico permanece, atraindo novas operárias da colônia.

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Onde as formigas costumam se esconder?

Para combater a infestação, é crucial saber onde os ninhos podem estar. Procure em locais protegidos e próximos a fontes de umidade e alimento:

Como eliminar a infestação: passo a passo

1. Limpeza profunda para apagar o rastro

O primeiro passo é eliminar a trilha de feromônios. Uma solução de água com vinagre ou detergente é eficaz para limpar as superfícies por onde elas passaram. Limpe bancadas, pisos e paredes para desorientar as formigas e impedir que outras sigam o mesmo caminho.

2. Soluções caseiras que podem ajudar

É importante notar que estas soluções têm base em conhecimento popular e sua eficácia pode variar. Elas não substituem métodos de controle de pragas com comprovação científica, mas podem funcionar como repelentes temporários.

  • Vinagre e limão: O cheiro forte desses ingredientes pode mascarar as trilhas de feromônios. Borrife uma solução de água com vinagre branco ou suco de limão nos caminhos das formigas.

  • Borra de café, canela ou cravos: Espalhe esses itens em pontos de entrada, como frestas em janelas e portas. O odor forte atua como uma barreira natural.

3. Use iscas para atingir a colônia

Para um controle mais efetivo, o ideal é eliminar a colônia inteira. As iscas em gel são a melhor opção para isso. As formigas operárias levam o veneno da isca para o ninho, alimentando a rainha e as larvas, o que acaba com a infestação pela raiz. Lembre-se de aplicar o produto em locais fora do alcance de crianças e animais de estimação.

Prevenção: como manter as formigas longe

Depois de controlar a infestação, a prevenção é fundamental para evitar que o problema retorne.

  • Vede os pontos de entrada: Use silicone ou massa para fechar rachaduras em paredes, janelas e ao redor de canos.

  • Guarde os alimentos: Mantenha alimentos, especialmente açúcar, mel e grãos, em potes bem fechados.

  • Mantenha a limpeza: Limpe migalhas e restos de comida imediatamente. Lave a louça e mantenha a pia seca. Retire o lixo regularmente.

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Quando chamar um profissional?

Se a infestação for muito grande, persistir mesmo após tentar todas as soluções ou se você suspeitar de espécies mais destrutivas, é hora de procurar ajuda profissional. Infestações de espécies específicas, como formigas-carpinteiras que podem danificar a estrutura de madeira da casa, exigem a intervenção de uma empresa de controle de pragas.

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