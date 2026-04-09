Gás de cozinha seguro: 5 dicas para instalar e evitar vazamentos

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O botijão de gás é um aliado indispensável na cozinha de milhões de brasileiros, mas a segurança durante sua instalação não pode ser negociada. Pequenos descuidos podem levar a acidentes graves, como vazamentos e explosões. A boa notícia é que, com algumas verificações simples, é possível garantir a tranquilidade de toda a família.

Adotar um procedimento correto ao trocar o botijão é a principal forma de prevenção. Desde a validade dos componentes até o teste final de vazamento, cada etapa é fundamental para evitar riscos. Essas práticas devem se tornar um hábito sempre que um novo cilindro for instalado em casa.

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Passo a passo para uma instalação segura

Para garantir que o gás de cozinha seja usado apenas para o seu propósito, sem oferecer perigos, siga estas cinco dicas essenciais de manuseio e verificação:

Verifique a validade da mangueira e do regulador: tanto a mangueira (NBR 8613) quanto o regulador de pressão (NBR 8473), a peça que se conecta ao botijão, possuem selo do Inmetro e uma data de validade impressa. Geralmente, a vida útil é de cinco anos. Usar componentes vencidos aumenta significativamente o risco de vazamentos, pois o material pode ressecar e rachar. Escolha o local correto para o botijão: o cilindro deve ficar em local ventilado, limpo e protegido do sol e da chuva. Mantenha-o longe de fontes de calor, como fogões e fornos, e também de tomadas e interruptores. O ideal é que ele fique do lado de fora da cozinha. Mantenha o botijão sempre em pé: nunca instale o botijão deitado. Nessa posição, o gás pode vazar em sua forma líquida, o que pode danificar o regulador e o fogão, além de causar acidentes graves. A base deve estar sempre apoiada em uma superfície plana e estável. Faça o encaixe com as mãos: para conectar o regulador à válvula do botijão, use apenas a força das mãos. O uso de ferramentas como martelos ou alicates pode danificar a válvula e criar uma conexão inadequada, resultando em vazamentos. Gire a borboleta no sentido horário até sentir que está firme. Realize o teste da espuma: este é o passo mais importante. Após instalar o regulador e abrir o registro, misture um pouco de detergente com água. Passe essa espuma na junção entre o regulador e a válvula do botijão. Se bolhas se formarem, há um vazamento. Feche o gás imediatamente, refaça a instalação e repita o teste. Se o problema persistir, não utilize o botijão e contate a distribuidora. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.