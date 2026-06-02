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Robôs em casa: 7 gadgets que podem limpar, cozinhar e te ajudar no dia a dia

A automação residencial vai muito além do aspirador; conheça aparelhos inteligentes que podem facilitar as tarefas domésticas e modernizar seu lar

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
02/06/2026 14:35

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Robôs em casa: 7 gadgets que podem limpar, cozinhar e te ajudar no dia a dia
Alimentadores inteligentes para pets estão entre os gadgets que automatizam rotinas domésticas e facilitam o cuidado com animais. crédito: Unsplash/ Merili M

A inteligência artificial e a robótica deixaram de ser apenas temas de ficção científica e já fazem parte do cotidiano de muitas casas. Se antes a automação residencial se resumia aos aspiradores que limpam o chão sozinhos, hoje a tecnologia oferece soluções para uma série de tarefas domésticas, desde cozinhar até cuidar do jardim.

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Esses aparelhos inteligentes são projetados para economizar tempo, otimizar rotinas e proporcionar mais conforto. Com sensores avançados, conectividade e programação intuitiva, eles assumem trabalhos repetitivos ou cansativos, liberando os moradores para outras atividades. Conheça sete gadgets que estão transformando a maneira como cuidamos do lar.

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  1. Robôs passa-pano: uma evolução do aspirador, esses dispositivos são especialistas em limpeza úmida. Eles navegam pelos cômodos, borrifam soluções de limpeza e esfregam o piso com panos de microfibra, removendo manchas e sujeiras mais persistentes que a simples aspiração não consegue tirar.

  2. Limpadores de janela: limpar vidros, especialmente em locais altos ou de difícil acesso, pode ser uma tarefa arriscada. Robôs limpa-vidros se fixam à superfície por sucção e se movem de forma autônoma para deixar janelas, espelhos e até box de banheiro impecáveis, sem esforço manual.

  3. Panelas elétricas multifuncionais: verdadeiras auxiliares de cozinha automáticas, essas panelas podem cozinhar sob pressão, refogar, fazer vapor e preparar diversos pratos seguindo receitas programadas. O usuário adiciona os ingredientes já preparados, seleciona o modo desejado e a panela controla automaticamente a temperatura, pressão e tempo de cozimento.

  4. Cortadores de grama autônomos: funcionam como os aspiradores robôs, mas para o jardim. Eles mapeiam a área do gramado e operam de forma independente, mantendo a grama sempre aparada. Quando a bateria está baixa, retornam sozinhos para a base de carregamento.

  5. Alimentadores inteligentes para pets: ideais para quem passa o dia fora, esses aparelhos liberam a porção exata de ração nos horários programados. Muitos modelos vêm com câmeras e microfones, permitindo que o dono veja e interaja com seu animal de estimação à distância pelo smartphone.

  6. Caixas de areia autolimpantes: a tarefa de limpar a caixa de areia do gato é uma das menos agradáveis. Modelos robóticos detectam quando o animal usou o banheiro e, minutos depois, um sistema automático de peneira separa os dejetos e os deposita em um compartimento selado, eliminando odores e o trabalho manual diário.

  7. Limpadores de piscina: manter uma piscina limpa exige tempo e dedicação. Robôs específicos para essa função mergulham e percorrem o fundo e as paredes, aspirando folhas, detritos e algas. Eles filtram a água e escovam as superfícies de forma totalmente autônoma.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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