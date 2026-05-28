Casa inteligente: sete dispositivos populares para automatizar seu lar

A automação residencial deixou de ser uma promessa futurista e já é uma realidade. Integrando aparelhos do dia a dia à internet, a “casa inteligente” faz parte da rotina de milhões de famílias, oferecendo mais segurança, conforto e eficiência energética com controle por voz ou pelo celular.

Essa popularização vai além de simplesmente acender luzes, permitindo um gerenciamento completo da residência de qualquer lugar. Confira dispositivos populares que otimizam o dia a dia e podem ser o ponto de partida para a sua automação.

Fechaduras inteligentes

Diga adeus às chaves. Atualmente existem modelos de fechaduras que variam de R$ 400 a R$ 1.500, com opções que incluem biometria, senhas numéricas e acesso temporário para visitantes, tudo gerenciado por aplicativo.

Aspiradores de pó robôs

Com preços entre R$ 800 e R$ 4.000, os robôs aspiradores já são comuns. As versões mais recentes, além de mapear a casa e desviar de obstáculos, contam com estações de autolimpeza que esvaziam o compartimento de poeira automaticamente.

Lâmpadas e interruptores smart

É possível controlar intensidade, cor e criar cenários (de R$ 50 a R$ 300 por lâmpada), além de programar a iluminação para simular presença quando a casa está vazia.

Tomadas inteligentes

Uma solução de baixo custo (a partir de R$ 60) para integrar aparelhos antigos à automação. Conecte uma cafeteira para programar o café da manhã ou um ventilador para ligá-lo remotamente antes de chegar em casa.

Assistentes de voz

Dispositivos como Amazon Echo (com Alexa) e Google Nest (com Google Assistente) se consolidaram como os centros de controle da casa conectada. Eles não apenas tocam música e informam o tempo, mas também unificam o comando de todos os outros gadgets compatíveis.

Persianas automatizadas

Antes um item de luxo, hoje existem soluções mais acessíveis, incluindo motores que podem ser adaptados a persianas já existentes. Podem ser programadas para abrir e fechar em horários específicos, otimizando a luz natural e ajudando a regular a temperatura do ambiente.

Sensores de vazamento de água

Essenciais para evitar grandes prejuízos, esses pequenos sensores (com custo a partir de R$ 80) são colocados em áreas de risco como banheiros e lavanderias. Ao detectar umidade, enviam um alerta imediato para o seu celular, permitindo uma ação rápida.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata