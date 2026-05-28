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Casa inteligente: sete dispositivos populares para automatizar seu lar

Com a automação residencial já consolidada, conheça gadgets e soluções acessíveis para otimizar sua rotina e economizar energia

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
28/05/2026 15:34 - atualizado em 28/05/2026 15:39

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Casa inteligente: sete dispositivos populares para automatizar seu lar
A praticidade dos assistentes de voz, como o mostrado, unifica o comando de diversos aparelhos inteligentes na automação residencial crédito: Freepik

A automação residencial deixou de ser uma promessa futurista e já é uma realidade. Integrando aparelhos do dia a dia à internet, a “casa inteligente” faz parte da rotina de milhões de famílias, oferecendo mais segurança, conforto e eficiência energética com controle por voz ou pelo celular.

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Essa popularização vai além de simplesmente acender luzes, permitindo um gerenciamento completo da residência de qualquer lugar. Confira dispositivos populares que otimizam o dia a dia e podem ser o ponto de partida para a sua automação.

Fechaduras inteligentes

Diga adeus às chaves. Atualmente existem modelos de fechaduras que variam de R$ 400 a R$ 1.500, com opções que incluem biometria, senhas numéricas e acesso temporário para visitantes, tudo gerenciado por aplicativo.

Aspiradores de pó robôs

Com preços entre R$ 800 e R$ 4.000, os robôs aspiradores já são comuns. As versões mais recentes, além de mapear a casa e desviar de obstáculos, contam com estações de autolimpeza que esvaziam o compartimento de poeira automaticamente.

Lâmpadas e interruptores smart

É possível controlar intensidade, cor e criar cenários (de R$ 50 a R$ 300 por lâmpada), além de programar a iluminação para simular presença quando a casa está vazia.

Tomadas inteligentes

Uma solução de baixo custo (a partir de R$ 60) para integrar aparelhos antigos à automação. Conecte uma cafeteira para programar o café da manhã ou um ventilador para ligá-lo remotamente antes de chegar em casa.

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Assistentes de voz

Dispositivos como Amazon Echo (com Alexa) e Google Nest (com Google Assistente) se consolidaram como os centros de controle da casa conectada. Eles não apenas tocam música e informam o tempo, mas também unificam o comando de todos os outros gadgets compatíveis.

Persianas automatizadas

Antes um item de luxo, hoje existem soluções mais acessíveis, incluindo motores que podem ser adaptados a persianas já existentes. Podem ser programadas para abrir e fechar em horários específicos, otimizando a luz natural e ajudando a regular a temperatura do ambiente.

Sensores de vazamento de água

Essenciais para evitar grandes prejuízos, esses pequenos sensores (com custo a partir de R$ 80) são colocados em áreas de risco como banheiros e lavanderias. Ao detectar umidade, enviam um alerta imediato para o seu celular, permitindo uma ação rápida.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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