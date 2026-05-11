Cupim em casa: sinais de alerta para proteger a estrutura do seu lar

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Os cupins são uma das pragas urbanas mais destrutivas, capazes de comprometer a segurança de uma residência ao se alimentarem silenciosamente da celulose presente em estruturas de madeira, móveis e até mesmo em livros. Por agirem de forma discreta, muitas vezes o problema só é percebido quando os danos já são significativos. Identificar os primeiros sinais de uma infestação é crucial para agir rapidamente e evitar prejuízos maiores.

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Principais sinais de infestação de cupim

Ficar atento a pequenas mudanças no ambiente pode ajudar a detectar a presença de cupins antes que a colônia se espalhe. Os indícios mais comuns incluem:

Pó granulado: Pequenos grânulos de cor marrom ou bege acumulados perto de móveis ou rodapés. Diferente da serragem fina, esse pó é composto pelas fezes dos cupins de madeira seca.

Asas de insetos: A presença de asas de insetos perto de janelas e fontes de luz pode indicar uma revoada, momento em que cupins alados buscam novos locais para criar colônias.

Som oco na madeira: Ao bater levemente em portas, batentes ou móveis, um som oco pode indicar que a parte interna da peça foi consumida pelos insetos, restando apenas uma fina camada externa.

Túneis de terra: Cupins subterrâneos constroem caminhos feitos de terra e saliva em paredes, fundações e outras superfícies para se deslocarem do ninho até a fonte de alimento de forma protegida.

Madeira danificada: Superfícies de madeira que parecem enrugadas, onduladas ou que se quebram facilmente são um sinal claro de atividade de cupins.

Tipos comuns de cupins e seus riscos

Existem basicamente dois tipos de cupins que causam preocupação em áreas urbanas: o cupim de madeira seca, que vive inteiramente dentro da peça de madeira que infesta, e o cupim subterrâneo, que constrói seu ninho no solo e se desloca até a edificação em busca de alimento. Ambos são extremamente danosos e exigem abordagens de controle específicas.

Como prevenir e combater a praga

A prevenção é a forma mais eficaz e econômica de lidar com cupins. Algumas medidas simples podem reduzir significativamente o risco de uma infestação:

Mantenha a casa livre de umidade, consertando vazamentos em telhados e canos.

Evite o acúmulo de madeira e entulho junto à fundação da casa.

Sele rachaduras e frestas em paredes e alicerces.

Realize inspeções preventivas anualmente, verificando áreas de risco como sótãos, porões e armários embutidos.

O que fazer ao encontrar cupins?

Ao identificar qualquer um dos sinais, a recomendação é contatar uma empresa especializada em controle de pragas. Métodos caseiros, como a aplicação de querosene ou vinagre, são ineficazes, pois não atingem o núcleo da colônia e podem apenas espalhar os insetos para outras áreas da casa. Profissionais utilizam técnicas como a barreira química ou sistemas de iscas para eliminar a colônia de forma segura e definitiva.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.