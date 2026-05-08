Pulgas em casa? Guia para eliminar a praga sem prejudicar seu pet

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Encontrar pulgas no seu cão ou gato é apenas a ponta do iceberg. A verdadeira batalha contra esses parasitas acontece dentro de casa, onde a maior parte da infestação se esconde. Para resolver o problema de forma eficaz e segura para seu pet, é preciso entender o ciclo de vida da pulga e atacar o mal pela raiz.

O inimigo invisível: 95% do problema está no ambiente

Apenas 5% das pulgas de uma infestação estão na forma adulta, vivendo no seu animal de estimação. Os outros 95% estão espalhados pelo ambiente na forma de ovos, larvas e pupas. Elas se escondem em tapetes, frestas de assoalhos, sofás e na caminha do seu pet, tornando a limpeza da casa um passo crucial para o controle da praga.

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Entendendo o ciclo de vida da pulga

Uma única pulga fêmea pode colocar de 20 a 50 ovos por dia, que caem do animal e se espalham pela casa. Esses ovos eclodem em larvas, que se alimentam de detritos orgânicos e se escondem da luz. Em seguida, transformam-se em pupas, um estágio de casulo extremamente resistente. As pupas podem permanecer inativas por até seis meses ou mais, esperando as condições ideais (como calor e a vibração da passagem de um hospedeiro) para eclodir e infestar seu pet novamente.

Como eliminar as pulgas da sua casa com segurança

O tratamento deve ser feito em duas frentes: no animal e no ambiente. Siga estes passos para um controle eficaz:

Trate o pet: use apenas medicamentos antipulgas recomendados por um médico-veterinário. Existem opções como coleiras, pipetas e comprimidos mastigáveis.

Limpeza profunda: aspire tapetes, sofás, pisos e cantos da casa com frequência. O calor e a vibração do aspirador podem estimular as pupas a eclodirem, expondo as novas pulgas à ação dos inseticidas. Descarte o saco do aspirador imediatamente após o uso.

Lave tudo: lave a roupa de cama, cobertores, capas de almofada e a caminha do seu pet em água quente para eliminar ovos e larvas.

Use produtos para o ambiente: existem sprays e aerossóis específicos para eliminar pulgas em casa. Siga rigorosamente as instruções do rótulo e retire os animais do local durante a aplicação.

Cuidado com a permetrina em casas com gatos

Muitos produtos antipulgas para cães contêm permetrina, uma substância extremamente tóxica para gatos. O uso acidental ou a simples exposição a um cão recém-tratado pode causar intoxicações graves e até a morte em felinos. Sempre verifique o rótulo e nunca use produtos de cães em gatos. Na dúvida, consulte sempre um veterinário.

Prevenção é a melhor solução

Após controlar a infestação, a prevenção é fundamental para evitar que o problema retorne. Mantenha o tratamento antipulgas do seu pet em dia durante todo o ano, mesmo que você não veja mais pulgas. A consistência é a chave para manter seu animal e sua casa livres desses parasitas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.