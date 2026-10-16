Cobras em frascos de xampu e lagartos dentro de meias: passageiro foi detido no aeroporto com mais de 90 animais na bagagem
Agentes encontram dezenas de répteis raros em frascos de cosméticos e meias na Alemanha: caso inédito surpreendeu os fiscais no aeroporto
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Agentes da alfândega no aeroporto de Colônia/Bonn, no oeste da Alemanha, localizaram mais de 90 répteis na bagagem de um passageiro mexicano. Os animais estavam escondidos em recipientes de plástico, frascos de xampu, embalagens de cosméticos e meias.
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O homem de 45 anos chamou a atenção dos fiscais por demonstrar nervosismo e foi submetido a um teste toxicológico que confirmou o consumo de cocaína. Identificado como bombeiro, com identidade preservada pelas autoridades, ele iniciou a viagem na Cidade do México e fez conexão em Istambul antes de desembarcar na Alemanha.
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Espécies raras e mortes durante o transporte
A mala transportava 37 cobras venenosas e 55 lagartos. Entre os répteis encontrados, havia cascavéis, víboras, salamandras, lagartos-sem-pata e iguanas-de-espinhos, que integram listas de proteção rigorosa por estarem sob ameaça de extinção.
O porta-voz da alfândega, Jens Ahland, relatou: "nunca tínhamos feito uma apreensão tão grande de animais vivos aqui. É angustiante ver o que algumas pessoas fazem com os animais por pura ganância e desejo de lucro".
Veterinários do município de Colônia prestaram socorro imediato, mas cerca de 30 animais não resistiram à viagem longa, na qual permaneceram espremidos e privados de alimentação. Os sobreviventes foram encaminhados para um serpentário perto de Braunschweig.
Investigação de tráfico e deportação
No interrogatório, o homem alegou que pretendia passar férias no país europeu e afirmou que aceitou transportar os répteis como um favor destinado a um conhecido brasileiro. As autoridades abriram um inquérito contra o cidadão mexicano.
A Polícia Federal barrou o ingresso do viajante em solo alemão e determinou o reembarque dele rumo a Istambul no dia seguinte à chegada. Os fiscais suspeitam de contrabando com finalidade comercial, no qual compradores locais pagariam centenas de euros por determinados exemplares.
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No ano passado, as ações aduaneiras em território alemão registraram a apreensão de quase 57 mil espécimes protegidos da flora e da fauna silvestre, além de derivados, em mais de 1,3 mil episódios. Mais de 90% dos registros ocorreram em remessas postais e aeroportos, infrações que sujeitam os responsáveis a pesadas multas ou penas de reclusão.