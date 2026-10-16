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ALEMANHA

Cobras em frascos de xampu e lagartos dentro de meias: passageiro foi detido no aeroporto com mais de 90 animais na bagagem

Agentes encontram dezenas de répteis raros em frascos de cosméticos e meias na Alemanha: caso inédito surpreendeu os fiscais no aeroporto

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
16/10/2026 15:06

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Cobras em frascos de xampu e lagartos dentro de meias: passageiro foi detido no aeroporto com mais de 90 animais na bagagem
Cascavel, uma das cobras venenosas encontradas por agentes da alfândega na bagagem de um passageiro em aeroporto alemão crédito: Yuri CORTEZ / AFP

Agentes da alfândega no aeroporto de Colônia/Bonn, no oeste da Alemanha, localizaram mais de 90 répteis na bagagem de um passageiro mexicano. Os animais estavam escondidos em recipientes de plástico, frascos de xampu, embalagens de cosméticos e meias.

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O homem de 45 anos chamou a atenção dos fiscais por demonstrar nervosismo e foi submetido a um teste toxicológico que confirmou o consumo de cocaína. Identificado como bombeiro, com identidade preservada pelas autoridades, ele iniciou a viagem na Cidade do México e fez conexão em Istambul antes de desembarcar na Alemanha.

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Espécies raras e mortes durante o transporte

A mala transportava 37 cobras venenosas e 55 lagartos. Entre os répteis encontrados, havia cascavéis, víboras, salamandras, lagartos-sem-pata e iguanas-de-espinhos, que integram listas de proteção rigorosa por estarem sob ameaça de extinção.

O porta-voz da alfândega, Jens Ahland, relatou: "nunca tínhamos feito uma apreensão tão grande de animais vivos aqui. É angustiante ver o que algumas pessoas fazem com os animais por pura ganância e desejo de lucro".

Veterinários do município de Colônia prestaram socorro imediato, mas cerca de 30 animais não resistiram à viagem longa, na qual permaneceram espremidos e privados de alimentação. Os sobreviventes foram encaminhados para um serpentário perto de Braunschweig.

Investigação de tráfico e deportação

No interrogatório, o homem alegou que pretendia passar férias no país europeu e afirmou que aceitou transportar os répteis como um favor destinado a um conhecido brasileiro. As autoridades abriram um inquérito contra o cidadão mexicano.

A Polícia Federal barrou o ingresso do viajante em solo alemão e determinou o reembarque dele rumo a Istambul no dia seguinte à chegada. Os fiscais suspeitam de contrabando com finalidade comercial, no qual compradores locais pagariam centenas de euros por determinados exemplares.

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No ano passado, as ações aduaneiras em território alemão registraram a apreensão de quase 57 mil espécimes protegidos da flora e da fauna silvestre, além de derivados, em mais de 1,3 mil episódios. Mais de 90% dos registros ocorreram em remessas postais e aeroportos, infrações que sujeitam os responsáveis a pesadas multas ou penas de reclusão.


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