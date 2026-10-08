Deia Freitas ,do 'Não Inviabilize' , é internada depois do resultado das eleições: 'Piripaque'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A apresentadora Deia Freitas comunicou que precisou de atendimento médico hospitalar após o primeiro turno das Eleições 2026, ocorrido no último domingo (5/10). O relato foi divulgado em um episódio do podcast "Não Inviabilize", publicado nessa quarta-feira (7/10) na plataforma Spotify.

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No programa, a comunicadora explicou que começou a passar mal fisicamente logo após o término da apuração dos votos no domingo. A influenciadora relatou o episódio aos ouvintes: "comecei a me sentir muito mal fisicamente e fui hospitalizada. Sim, tive um piripaque sério em decorrência do resultado das eleições".

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Orientações médicas e cuidados com a saúde

Diante do ocorrido, a podcaster permanece em repouso e sob acompanhamento de uma cardiologista. Essa condição de saúde exigiu o cancelamento de todos os compromissos agendados para a semana, além de justificar a ausência nas redes sociais nos últimos dias.

Deia mencionou uma conversa com o médico a respeito do uso das plataformas digitais. O profissional apontou que pessoas que trabalham e convivem intensamente nas redes apresentam sintomas ao saírem totalmente das mídias. "Também não devia estar nas redes, mas não consigo tanto... A pessoa tem mais ansiedade", afirmou a apresentadora.

A influenciadora explicou as reações físicas enfrentadas no período: "no meu caso, tive picos de pressão. Minha pressão arterial ainda não está estabilizada. E eu tenho uma questãozinha aí para resolver no coração. Então, assim, é aquele combo de pessoa que tem um piripaque e cai morta".

Afastamento de temas políticos

Em razão da instabilidade na saúde, Deia declarou que não pretende abordar política no momento. Por ser um assunto que desperta fortes emoções, a recomendação médica é evitar variações emocionais bruscas durante a recuperação.

A podcaster reforçou a gravidade do quadro clínico: "e quando falo de passar mal, não é ficar triste. Eu estou passando mal fisicamente a ponto de morrer. Então eu preciso me cuidar um pouco, pelo menos essa semana. Não quero morrer por conta das eleições. Vou depender do que minha cardiologista liberar".

Criado em 2020 por Deia Freitas, o podcast "Não Inviabilize" nasceu com a proposta de narrar histórias cotidianas de pessoas comuns acompanhadas por comentários da apresentadora.

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O projeto conquistou projeção nacional e se expandiu para um formato com 19 quadros e episódios diários. A produção alcançou o primeiro lugar no ranking nacional em plataformas de áudio como o Spotify.