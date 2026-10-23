Axi Inova ao Oferecer Futuros Perpétuos para Mercados Tradicionais

SYDNEY, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Os futuros perpétuos TradFi são negociados 24 horas por dia nos mercados tradicionais globais na Axi Trading Platform e MT5.

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A iniciativa da Axi expande a oferta de derivativos para os mercados financeiros tradicionais, ampliando o acesso de clientes elegíveis além do portfólio de criptomoedas e introduzindo oportunidades de negociação ininterrupta para classes de ativos clássicas.

Disponível na Axi Trading Platform e no MetaTrader 5 (MT5), a expansão viabiliza que clientes elegíveis tenham acesso contínuo de 24 horas aos mercados financeiros tradicionais, inclusive nos fins de semana. A novidade expande a atual gama de produtos de cripto da Axi, atualizando o ecossistema da corretora para atender às novas formas de investir nos mercados globais.

Historicamente, os mercados financeiros tradicionais têm funcionado baseados em sessões de negociação rígidas, nas quais o acesso é limitado pelos horários de abertura e fechamento das exchanges, além de feriados. Os futuros perpétuos introduzem uma abordagem disruptiva, possibilitando que os traders especulem sobre a variação de preços sem a necessidade de adquirir o ativo subjacente e sem as datas de vencimento fixas dos contratos convencionais.

Ao contrário dos contratos futuros convencionais, que expiram em uma data predeterminada, os futuros perpétuos não possuem data de vencimento nem exigência de rolagem. As posições podem ser abertas em qualquer lado do mercado, viabilizando que os traders assumam posições compradas ou vendidas com nas suas visões de mercado. As taxas de financiamento periódicas atuam como o mecanismo central associado à precificação dos contratos perpétuos.

Ao estender essa estrutura de produtos aos mercados tradicionais, a Axi amplia a gama de instrumentos disponíveis para clientes elegíveis por meio de suas plataformas de negociação, viabilizando maior flexibilidade em relação ao momento de acesso aos mercados compatíveis.

Greg Lunz, Chefe de Novos Produtos e Crescimento de Inovação da Axi, afirmou: "A expansão dos futuros perpétuos para os mercados tradicionais oferece aos clientes elegíveis maior flexibilidade na forma como acessam e interagem com classes de ativos conhecidas. Com a introdução do trading 24 horas nos mercados TradFi por meio da Axi Trading Platform e do MT5, ampliamos nossa oferta atual para dar aos clientes mais opções de como lidar com as mudanças nas condições do mercado com base nas suas próprias estratégias."

A expansão reflete o desenvolvimento contínuo de produtos de trading projetados para oferecer acesso além dos horários convencionais do mercado. Para os traders que buscam reagir aos acontecimentos fora do horário de negociação padrão, a disponibilidade 24 horas dos instrumentos compatíveis do mercado tradicional proporciona uma forma adicional de interagir com as variações de preços com base nas suas necessidades estratégicas.

Os futuros perpétuos TradFi estão disponíveis para clientes elegíveis da Axi por meio da Axi Trading Platform e do MT5, sujeitos aos requisitos de elegibilidade aplicáveis e à disponibilidade do produto. Os clientes podem acessar o site oficial da Axi para conferir os instrumentos disponíveis, as especificações dos contratos e as opções de conta com base nas suas metas operacionais.

Sobre a Axi

A Axi é uma corretora global online de FX e CFDs que oferece a milhares de clientes em mais de 100 países acesso aos mercados financeiros por meio de plataformas de trading intuitivas, ferramentas avançadas e recursos educacionais. Seu conjunto de produtos inclui Forex, CFDs e futuros perpétuos, com disponibilidade que varia de acordo com a região e a entidade.

Promovido pela AxiTrader LLC. As negociações apresentam um alto risco de perda de investimento. Este conteúdo pode não estar disponível na sua região.

Para mais informações contate: mediaenquiries@axi.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001279588)