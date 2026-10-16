Leilão da Receita Federal: novos lotes trazem chuva de iPhones 17 Pro para arremate

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A Receita Federal divulgou o edital de número 0800100/000014/2026 voltado para um novo leilão com produtos apreendidos. O evento ocorre sediado na cidade de São Paulo (SP) e reúne dezenas de lotes com produtos da Apple.

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A maior parte desses lotes apresenta uma ou poucas unidades de produtos da empresa. Essa divisão beneficia quem não pretende adquirir uma grande quantidade de mercadorias de uma única vez.

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Os lotes contam com alguns poucos Macs, iPads e Apple Watches. A maioria dos lotes reúne aparelhos iPhones 17 Pro e iPhones 17 Pro Max, que os participantes podem adquirir com lances de até R$ 3.797.

Condições dos produtos leiloados

Os itens leiloados não têm garantia e apresentam características que costumam ser especificadas no edital: podem ser usados, estar bloqueados, apresentar avarias ou não incluir acessórios originais.

Os lotes que contêm itens da Maçã também podem conter itens de outras marcas entre as mercadorias disponíveis.

Como participar do evento

Para participar, é necessário seguir um processo totalmente digital. Os interessados em adquirir os itens em leilão devem possuir um CPF válido e um certificado digital regular, obtido por meio do acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Esse certificado será essencial para conseguir acessar o site e participar ativamente do evento. Há lotes abertos para o envio de lances tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, enquanto outros permitem lances unicamente por pessoas jurídicas.

Prazos das propostas e do pregão

As propostas poderão ser enviadas para análise a partir das 8h do dia 4 de novembro. O prazo de envio será encerrado às 21h do dia 10 de novembro (10/11).

As propostas selecionadas poderão participar do pregão online. Essa etapa está programada para ocorrer no dia 12 de novembro (12/11), às 10h.

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A Receita Federal não realiza entregas após o término do leilão, portanto é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate. Para mais informações, basta acessar a página.