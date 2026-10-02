Leilão da Receita tem Camaro por R$ 54 mil e iPhone por R$ 3,5 mil

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

A Receita Federal em São Paulo recebe propostas a partir das 8h desta sexta-feira (2) para um novo leilão eletrônico de mercadorias apreendidas ou abandonadas. A sessão de lances ocorre no dia 9 de outubro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Entre os produtos disponíveis estão iPhones, MacBooks, iPads, drones e veículos. Os itens chamam a atenção pelos valores iniciais, como um iPhone 17 Pro de 256 GB por R$ 3,5 mil e um MacBook Air de 13 polegadas por R$ 2,7 mil. Um iPad A16 de 128 GB também está listado por R$ 1,6 mil.

Leia Mais

Nos veículos, um Chevrolet Camaro SS, ano 2009/2010, tem lance inicial de R$ 54 mil. Outros destaques incluem um Honda Civic LXL, ano 2004/2005, por R$ 3,5 mil, e uma Mitsubishi L200 Triton HPE 3.2 D por R$ 7 mil.

As mercadorias são vendidas no estado em que se encontram, sem garantia. É importante conferir os valores e as condições dos produtos no edital do leilão. Os produtos à venda são itens abandonados, entregues à Fazenda Nacional ou que sofreram pena de perdimento.

Como funciona o leilão

A participação ocorre de forma online, por meio do Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal, no portal e-CAC. Para isso, é necessário ter uma conta Gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro. O cronograma é o seguinte:

Recebimento de propostas: começa às 8h de 2 de outubro e termina às 18h de 8 de outubro.

Visitação aos lotes: até 7 de outubro, com agendamento.

Sessão de lances: ocorre às 10h de 9 de outubro.

O processo tem duas fases. Na primeira, os interessados enviam suas propostas de forma sigilosa. As ofertas que ficarem até 10% abaixo do maior valor para um lote avançam para a segunda etapa, que é a sessão de lances em tempo real.

Quem pode participar

Pessoas físicas podem fazer lances se forem maiores de 18 anos, inscritas no CPF e possuírem selo Prata ou Ouro na conta Gov.br. Para pessoas jurídicas, é exigido cadastro regular no CNPJ e que o responsável pela empresa também tenha o selo de confiabilidade.

O pagamento dos itens arrematados é feito via Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf). A Receita alerta para golpes e reforça que não solicita depósitos em contas de terceiros. Sobre o valor final, incide o ICMS, imposto estadual que deve ser calculado e pago pelo arrematante.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os vencedores têm 30 dias para retirar os produtos nos locais indicados, sendo responsáveis pelo transporte.