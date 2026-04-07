Leilão da Receita tem iPhone 17 por R$ 4.600 e guitarra Fender por R$ 500

A Receita Federal realiza em 14 de abril mais um leilão de mercadorias apreendidas ou abandonadas. São 270 lotes no total, com opções que vão de iPhone a vinhos e guitarras.

O leilão é on-line e destinado a pessoas físicas e jurídicas. O acesso se dá através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), e os lances e os lotes podem ser acompanhados no site da Receita Federal.

O período de apresentação de propostas vai de 9 de abril, às 8h, a 13 de abril, às 21h. Já no dia 14, a classificação e ordenação das propostas acontece às 9h, enquanto a apresentação de lances está marcada para as 10h – horários de Brasília.

Os itens estarão disponíveis para visitação mediante agendamento até 10 de abril. Entre os locais estão os aeroportos de Viracopos e Guarulhos e cidades como Santos, Guarujá, São Bernardo, Barueri e Santo André, entre outros.



Veja os destaques

São 10 lotes que contam com o iPhone Pro Max 17 de 256GB. Com preço original aproximado de mais de R$ 9 mil, eles podem ser arrematados a partir de R$ 4.600.

Para quem gosta de vinhos, há opções para colecionadores. Uma garrafa de vinho tinto Domaine Leroy, Romanée-Conti Grand Cru Monopole da safra de 1971 está com o preço mínimo de R$ 26.400. Já um vinho tinto Saute-Loup de Pomerol (França), de 2012, sai por R$ 3 mil.

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Aos interessados em música, há três guitarras disponíveis. Entre as opções, está uma Fender Stratocaster por R$ 500 e uma Tagima por R$ 300.