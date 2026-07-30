Leilão da Receita tem iPhones, notebooks e carros; veja como participar

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A Receita Federal realiza na próxima semana um leilão eletrônico com mercadorias apreendidas ou abandonadas em São Paulo. A lista de itens inclui iPhones, notebooks, videogames, veículos e peças de vestuário.

As propostas podem ser enviadas entre 8h desta quinta-feira (30) e 20h da próxima segunda-feira (3). O envio deve ser feito exclusivamente pelo Portal e-CAC da Receita Federal. A sessão pública de lances está marcada para as 10h de terça-feira.

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Confira alguns destaques do leilão

Entre os produtos disponíveis, destacam-se diversos lotes com eletrônicos e veículos. Confira alguns exemplos:

Lote 198: iPhone 17 Pro Max de 256GB, na cor prata, por R$ 4.140;

Lote 197: iPhone 17 Pro Max de 256GB, na cor prata, por R$ 4.590;

Lote 48: iPhone 16 Pro de 256GB, natural titanium, com um AirPods 3 com Magsafe, por R$ 5 mil;

Lote 172: caminhão-trator Mercedes-Benz Axor 2540, ano 2009, com lance mínimo de R$ 40 mil;

Lote 173: Ford Fusion 2007, por R$ 6 mil;

Lote 174: cavalo-mecânico Scania G380 A4x2, fabricado em 2008, por R$ 50 mil.

Como fazer os lances

Para participar, os interessados precisam acessar o Portal e-CAC com uma conta Gov.br de nível prata ou ouro. Dentro do sistema, o usuário deve selecionar a opção "Participar de leilão eletrônico da Receita Federal".

O pagamento dos produtos arrematados deve ser realizado exclusivamente por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf). A Receita Federal alerta que não aceita Pix, transferências ou depósitos em contas de terceiros.

Além do valor do lance vencedor, o comprador também deverá pagar o ICMS que incide sobre a compra. Pessoas físicas não podem revender os bens adquiridos e alguns lotes possuem restrições para pessoas jurídicas.

O edital determina que, em 2026, propostas superiores a dez vezes o valor de avaliação de um lote precisarão ser confirmadas pelo participante. Caso contrário, o lance será desclassificado automaticamente.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.