O que acontece com os produtos apreendidos pela Receita Federal?

Milhões de reais em mercadorias são apreendidos pela Receita Federal todos os anos no Brasil, com operações constantes em estados como a Bahia. Mas o que acontece com os celulares, eletrônicos, roupas e outros itens retidos nas fiscalizações? O destino varia: podem ser vendidos em leilões, doados para instituições, incorporados por órgãos públicos ou simplesmente destruídos.

Após a apreensão, os produtos são catalogados e armazenados em depósitos da Receita Federal. Eles ficam lá até a conclusão de um processo administrativo que confirma a situação irregular e declara o chamado "perdimento da mercadoria". Somente após essa decisão os itens podem receber uma nova finalidade.

Leia Mais

Itens falsificados, por exemplo, nunca são leiloados ou doados. A prioridade é sempre dada para uma destinação que gere benefício social ou econômico, evitando o descarte desnecessário.

Para onde vão os produtos apreendidos?

Os caminhos possíveis para as mercadorias são bem definidos. Cada um atende a um objetivo específico do poder público, seja para arrecadar fundos, ajudar a sociedade ou garantir a segurança da população.

Leilões

Produtos em conformidade com a legislação, como eletrônicos, veículos e vestuário originais, podem ser vendidos em leilões públicos. Esses eventos são realizados de forma online e geram receita para os cofres da União. Pessoas físicas e jurídicas podem participar, dependendo das regras de cada edital.

Doações

Mercadorias como roupas, calçados, brinquedos e cobertores podem ser doadas a entidades sem fins lucrativos, como ONGs e projetos sociais. Órgãos públicos de educação e assistência social também podem receber esses itens. Essa medida tem um forte impacto social, beneficiando comunidades carentes.

Incorporação

Veículos, computadores e equipamentos de escritório podem ser incorporados ao patrimônio de outros órgãos públicos. Carros apreendidos podem, por exemplo, se tornar viaturas para a Polícia Federal ou para a própria Receita Federal, gerando economia para o governo.

Destruição

Este é o destino obrigatório para produtos piratas, cigarros contrabandeados, medicamentos falsificados, alimentos impróprios para consumo e qualquer item que represente risco à saúde, à segurança ou ao meio ambiente. A destruição impede que esses produtos voltem a circular no mercado e causem danos à população e à economia formal.

Interessados em participar dos leilões podem acompanhar o Sistema de Leilão Eletrônico, disponível no site da Receita Federal. O acesso é feito através do portal Gov.br e do e-CAC (Centro Virtual de Atendimento), seguindo as instruções dos editais publicados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.