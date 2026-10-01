Leilões de outubro têm Playstation 5 a R$ 300 e iPhone 17 por R$ 600

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O próximo leilão da Receita Federal, marcado para começar na próxima segunda-feira (5/10), tem PlayStation 5 a partir de R$ 300 e iPhones 17 com lances iniciais de R$ 600. Em outro leilão, da Kwara, eletrodomésticos de mostruário da Casas Bahia terão até 82% de desconto.

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Os valores, porém, são apenas os lances iniciais. O preço final depende da disputa e os itens são vendidos sem garantia.

No caso das peças de mostruário da Casas Bahia, a disputa será nesta sexta-feira (2/10), com sessão a partir das 10h, e os lotes já podem ser consultados online no site da empresa. Os itens precisarão ser retirados em Jundiaí (SP).

Há lavadoras, mesas, armários, televisões, fogões e outros eletrodomésticos. Para dar lances, é preciso se cadastrar na plataforma Kwara (www.kwara.com.br) e solicitar habilitação na página do pregão pelo menos uma hora antes da abertura. Após a aprovação do cadastro, o usuário pode ofertar lances manuais ou programá-los para ocorrerem no automático.

Os editais deixam claro que os produtos são vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia de funcionamento e sem direito a troca. Os itens podem apresentar avarias, sinais de uso e desgaste, amassados, riscos, sujeira, além de ausência de manuais, acessórios ou peças. Fotos, descrições e medidas divulgadas no portal são classificadas como meramente ilustrativas.

Além do valor do lance, são cobrados 5% de comissão ao leiloeiro e 15% de taxa por despesas administrativas, totalizando 20% a mais sobre o preço arrematado. Um item vendido por R$ 1.000 custa, na prática, R$ 1.200 ao comprador.

É preciso ler com atenção as regras dos editais e as descrições dos lotes. A Kwara também recomenda agendar uma visita para verificar o estado do produto.

O pagamento deve ser feito via Pix em até um dia útil após a aprovação da oferta, sob pena de multa. A retirada só pode ser feita mediante agendamento prévio com a equipe da Kwara. Os editais exigem uso de calçado de segurança e veículo apropriado e vazio. Não é possível buscar os itens a pé ou de motocicleta, nem retirar apenas parte do lote.

Receita federal

Os leilões eletrônicos da Receita ocorrem em duas fases. Na fase fechada, o interessado pode incluir, alterar ou excluir propostas de valor para os lotes. As informações sobre número de participantes e valores são confidenciais.

As propostas nessa fase podem ser enviadas a partir desta segunda-feira (5/10), a partir das 8h, até sexta-feira (9/10), às 21h. Para avançar à etapa seguinte, é necessário dar um lance igual ou até 10% inferior à maior proposta.

A sessão de lances, a fase aberta, será no dia 13, às 10h, precedida pela classificação das propostas, às 9h (quando o participante descobre se ofereceu o valor necessário para continuar na disputa). A visitação dos lotes, mediante agendamento, ocorre entre os dias 5 e 9.

Para participar, é necessário acessar o portal E-Cac e fazer login com a conta gov. Na barra "localizar serviço", pesquise por leilão e selecione a opção que aparecer.

Nesse pregão, o PlayStation 5 tem preço mínimo de R$ 300 (lote 376), e três iPhones 17 de 256 GB (lotes 384,385 e 386), por R$ 600 cada. No entanto, há ICMS sobre o valor da arrematação em todos os lotes e uma taxa de armazenamento conforme o local onde está o produto.

Também há instrumentos musicais, relógios, eletrodomésticos, peças de veículos e outros itens de informática.

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Ao longo de outubro, serão quase mil lotes leiloados. Para checar e acompanhar as datas e condições, acesse o site da Receita Federal.