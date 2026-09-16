Leilão da Casas Bahia tem eletrodomésticos com até 69% de desconto; veja como participar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Leilões online de eletrodomésticos da Casas Bahia oferecem descontos de até 69% para retirada de itens nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro. A compra, porém, é uma aposta: os produtos são vendidos sem garantia de funcionamento, podem ter avarias ou servir só de sucata.

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Os pregões ocorrem nesta quarta-feira (16) e nesta sexta-feira (18). Para não se frustrar, é necessário se atentar às condições e regras dos editais.

Para dar lances, é preciso se cadastrar na plataforma Kwara (www.kwara.com.br), responsável por administrar os dois leilões em nome das Casas Bahia. O interessado precisa solicitar habilitação na página do leilão pelo menos uma hora antes do horário de abertura.

O pregão de São Paulo, com retirada em Jundiaí, começa às 12h30 desta quarta, e o do Rio de Janeiro, para retirada em Duque de Caxias, às 10h desta sexta, ambos no horário de Brasília.

Após a aprovação do cadastro, o usuário pode ofertar lances manuais ou programá-los para ocorrerem no automático, conforme as configurações de valores do participante. As propostas são "condicionais" e, portanto, o valor inicial não é o preço mínimo de venda.

Não há, também, garantia de que o lance será aceito. Após o fim do leilão, a empresa vendedora tem até cinco dias úteis para aprovar ou recusar as ofertas recebidas.

Os editais deixam claro que os produtos são vendidos "no estado de conservação em que se encontram", sem garantia de funcionamento e sem direito a troca. Os itens podem apresentar avarias, sinais de uso e desgaste, amassados, riscos, sujeira, além de ausência de manuais, acessórios ou peças, e até senhas de acesso bloqueadas.

As fotos, descrições e medidas divulgadas no portal são classificadas nos próprios editais como "meramente ilustrativas", não servindo de parâmetro real sobre o estado dos bens ou sobre o que está incluído em cada lote.

Os documentos ainda alertam que os equipamentos vindos de logística reversa (processo de coletar, transportar e retornar produtos, embalagens ou materiais do consumidor final de volta para o fabricante) podem estar em caixas e embalagens que não correspondem à marca, ao modelo ou ao tamanho do item real.

Os editais estabelecem, ainda, taxas extras a serem pagas pelos participantes que arrematarem os itens. Além do valor do lance, é cobrada uma comissão de 5% ao leiloeiro e uma taxa de 15% referente a despesas administrativas, totalizando 20% a mais sobre o preço arrematado. Um item vendido por R$ 1.000 no lance, por exemplo, custa na prática R$ 1.200 ao comprador.

O pagamento deve ser feito via Pix em até um dia útil após a aprovação da oferta, sob pena de o arrematante ser considerado desistente e sujeito a multa.

A retirada dos itens arrematados só pode ser feita mediante agendamento prévio com a equipe da Kwara, com envio de dados do usuário vencedor do leilão e responsável pela retirada.

Os editais impõem exigências de segurança e vestimenta para retirar. É obrigatório, por exemplo, usar calçado de segurança. É necessário um veículo apropriado (com espaço para carga, como uma Kombi) e vazio. Não se pode buscar os produtos a pé ou de motocicleta, nem retirar apenas parte do lote.

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Em nota encaminhada à reportagem, a Casas Bahia afirmou que os leilões são prática recorrente da empresa e os produtos são do departamento de assistência técnica.