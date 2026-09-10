Casas Bahia faz leilão de produtos neste sábado (12)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Casas Bahia faz neste sábado (12/9) leilão de 501 lotes de etetrodomésticos. Fogões, geladeiras, televisões e lavadoras estão entre os produtos disponíveis. Os itens vêm de devoluções ou foram encaminhados pelo departamento de assistência técnica. Interessados podem enviar lances pela plataforma Nosso Leilão.

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O edital informa que os produtos são vendidos "no estado de conservação em que se encontram, sem garantia de funcionamento e sem direito a troca, podendo ser sucata(s), apresentar avarias, amassados, desgastes, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais e de alguns acessórios, componentes e/ou peças".

É possível visitar o Centro de Distribuição da Casas Bahia em Jundiaí, no interior de São Paulo, para verificar a real situação dos itens. Segundo o edital, é proibido o uso de bermuda, camiseta regata ou chinelo. Animais, bolsas, mochilas e sacolas também não são permitidos na visita. A empresa recomenda o uso de bota para acessar o local.

Para o leilão deste sábado (12/9), as visitas serão na quinta (10/9) e sexta (11/9) das 9h às 15h, de acordo com a disponibilidade de horários. O agendamento é pelo site da Nosso Leilão.

Segundo a plataforma e a empresa de varejo, a recorrência de leilões não tem a ver com a recuperação judicial da Casas Bahia, e a parceria entre as duas existe há mais de um ano.

Para participar é preciso se cadastra no site da Nosso Leilão. Por lá, é possível enviar lances até o encerramento do lote. O primeiro tem pranchas e escovas modeladoras de cabelo, e o último, um purificador de água e um bebedouro. Caso haja lances nos últimos 15 segundos, o prazo será prorrogado pelo mesmo tempo.

Todos são provenientes de logística reversa, ou seja, retornaram ao centro de distribuição da Casas Bahia por algum motivo. Segundo a Nosso Leilão, a causa das devoluções pode ser desde uma avaria no transporte até uma incompatibilidade de tamanho na instalação.

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A plataforma de leilões recomenda cuidado aos clientes. Com a recuperação judicial da Casas Bahia, leilões falsos supostamente relacionados ao processo foram divulgados na internet. Para se prevenir, a recomendação é observar o endereço e as condições das ofertas e, caso haja dúvida, entrar em contato direto com a empresa pelo telefone (11) 96866-2185.