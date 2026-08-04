Quem é o influenciador que comprou story de Neymar por R$ 550 mil em leilão

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O influenciador Lucas Tylty desembolsou R$ 550 mil durante a sexta edição do leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., realizado nessa segunda-feira (3/8). Ele arrematou um lote que garante a publicação de um story no perfil oficial de Neymar.

O lote do story foi apresentado pelo ex-jogador Denílson e começou em R$ 500 mil. Após negociação durante o leilão, Lucas Tylty aumentou a oferta em mais R$ 50 mil e venceu a disputa.

Quem é Lucas Tylty?

Natural de São João de Meriti (RJ), Lucas Tylty tem 29 anos e acumula cerca de 11 milhões de seguidores no Instagram, onde produz conteúdo voltado principalmente para o universo do futebol. Além da carreira como influenciador, ele também atua como empresário no setor de mídia esportiva e foi um dos patrocinadores da edição deste ano do leilão beneficente.

Em 2024, Tylty ganhou destaque por sua atuação no mercado de apostas esportivas e pelo desenvolvimento do R10 Score, aplicativo de estatísticas e notícias esportivas criado em parceria com Ronaldinho Gaúcho. Apesar da ligação com o setor, o influenciador costuma defender o jogo responsável e afirma que as apostas devem ser encaradas apenas como entretenimento.

Antes de alcançar sucesso nas redes sociais, Lucas afirma ter trabalhado em empregos simples, como lavador de pratos e distribuidor de panfletos, experiências que considera importantes para sua trajetória profissional.

Em junho, ele criou o Projeto 104, iniciativa criada para acompanhar presencialmente todos os jogos da Copa do Mundo de 2026.

Ao longo da competição, o influenciador percorreu dezenas de cidades, visitou estádios e entrevistou centenas de torcedores de diferentes nacionalidades, mostrando os bastidores do torneio nas redes sociais.

Por que ele pagou R$ 550 mil?

Em entrevista à revista "GQ Brasil", Lucas explicou que a compra foi planejada como uma estratégia de posicionamento da sua marca, o Grupo OTG.

"Sabemos que o Instituto faz um trabalho muito sério e bacana, então sempre gosto de participar do leilão. Dessa vez, já vim com o planejamento de arrematar esse lote do Story do Neymar, porque é uma visibilidade muito grande, um alcance global. É uma baita oportunidade não só de produzir um conteúdo legal, como também potencializar os números", afirmou.

Segundo ele, a ideia é criar uma publicação que converse com o público de Neymar sem parecer apenas uma ação publicitária. "É uma baita oportunidade de continuar construindo a marca, se posicionando, fazendo um conteúdo interessante e continuar globalizando a marca. O objetivo principal é conseguir fazer uma estratégia que seja interessante, que o público do Neymar não ache cansativo”, apontou.

Leilão arrecada recursos para projetos sociais

Toda a renda arrecadada no leilão será destinada ao Instituto Projeto Neymar Jr., organização fundada em 2012 que atende cerca de 3 mil crianças, adolescentes e suas famílias por meio de projetos nas áreas de educação, esporte, cultura e qualificação profissional.

Ao todo, foram leiloados 20 lotes, incluindo itens esportivos e experiências exclusivas. O maior lance da noite foi pelo cetro do Rei Pelé, criado pelo designer Pedro Yossef em homenagem ao maior jogador da história do futebol, arrematado por R$ 1,2 milhão.

Outro lote bastante disputado oferecia um fim de semana na mansão de Neymar, em Mangaratiba (RJ), com encontro com o jogador, passeio de helicóptero e acesso ao kartódromo da propriedade. A experiência foi vendida por R$ 600 mil.

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A noite também reuniu personalidades como Thiaguinho, Carol Peixinho, Claudia Leitte, Kaká, Ana Castela, Denílson e Tom Cavalcante, que prestigiaram mais uma edição da iniciativa beneficente.