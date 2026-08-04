Leilão de Neymar tem story arrematado por R$ 550 mil; veja outros lances milionários

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A sexta edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., realizada em São Paulo, movimentou altas cifras em prol das ações sociais da instituição. Um dos destaques do evento foi o influenciador Lucas Tylty, que arrematou um story no perfil de Neymar por R$ 550 mil.

O lote foi apresentado por Denílson com lance inicial de R$ 500 mil. Tylty ofereceu R$ 50 mil a mais para garantir a postagem. Segundo ele, a decisão foi estratégica e planejada para ampliar sua visibilidade.

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Em conversa com a "GQ Brasil", o influenciador explicou a aposta. "É uma visibilidade muito grande, um alcance global. É uma baita oportunidade não só de produzir um conteúdo legal, como também potencializar os números", afirmou.

Com 11 milhões de seguidores no Instagram e conteúdo focado em futebol, Tylty vê a publicação como uma forma de fortalecer sua marca. Ele destacou o objetivo de criar um conteúdo interessante para o público do jogador.

Outros lances milionários

O leilão contou com 20 lotes, incluindo experiências exclusivas e itens esportivos. O maior lance da noite foi de R$ 1,2 milhão por um cetro do Rei Pelé, uma joia criada pelo designer Pedro Yossef para homenagear o maior jogador da história.

Outro pacote disputado oferecia um fim de semana na mansão de Neymar, em Mangaratiba (RJ). O arremate de R$ 600 mil incluiu um encontro com o jogador, passeio de helicóptero e acesso ao kartódromo da propriedade.

Toda a renda arrecadada será destinada aos programas do Instituto Projeto Neymar Jr. A organização, fundada em 2012, atende cerca de 3 mil crianças, adolescentes e suas famílias com iniciativas de educação, esporte e cultura.

O evento contou com a presença de personalidades como Thiaguinho, Carol Peixinho, Claudia Leitte, Kaká, Ana Castela, Denílson e Tom Cavalcante.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.