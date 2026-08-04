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Neymar evita pensar em 2027 mas pai do jogador descarta aposentadoria

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Repórter
04/08/2026 05:59

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O astro brasileiro Neymar evitou se pronunciar na segunda-feira (3) sobre uma possível aposentadoria ao final de seu contrato com o Santos, mas o pai do jogador, Neymar da Silva Santos, afirmou categoricamente que o atacante de 34 anos "vai continuar jogando futebol".

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Neymar se aposentou da seleção brasileira após disputar a Copa do Mundo de 2026, mas tem contrato com o Santos até dezembro.

"Tenho um contrato com o Santos até dezembro. Pretendo cumpri-lo, honrar a camisa do Santos da melhor maneira possível", disse o jogador.

"E depois eu vou pensar quando acabar meu contrato se continuo no Santos, se saio, se vou embora, se paro de jogar ou se eu continuo. Realmente eu não sei o que vou fazer", acrescentou Neymar ao ser questionado sobre seu futuro durante um leilão beneficente organizado por ele mesmo em São Paulo.

"Vamos pouco a pouco, jogo a jogo. Estou me sentindo bem fisicamente", disse o ex-jogador do Barcelona e Paris Saint-Germain, que sofreu uma sequência de lesões nos últimos anos.

Seu pai e empresário, Neymar da Silva Santos, também foi questionado a respeito.

"O Neymar ama jogar futebol. Vai fazer o que? Ele não tem faculdade de médico ainda, então vai continuar jogando futebol", disse. 

O Santos está classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana e luta para permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro.

Em 2025, a Justiça brasileira rejeitou um pedido de Neymar para impedir a publicação de um podcast que apresentava seu pai como um empresário rigoroso e que estava por trás da maior parte das decisões de sua carreira.

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jss/ag

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