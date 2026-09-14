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Itens de Calvin Harris e Foo Fighters: objetos assinados por artistas do Rock in Rio vão a leilão em ação contra a fome
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Entre os destaques estão guitarras assinadas por nomes como Calvin Harris e Bring Me The Horizon, além de outros objetos ligados ao universo da música. A iniciativa conta com a participação de empresas como a "Play For a Cause" e faz parte das ações sociais promovidas pelo Rock in Rio desde 2015, tanto no Brasil quanto em Portugal. Foto: Reprodução/Globoplay
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A edição de 2026 do festival ficou marcada por encontros inesquecíveis, muita chuva e shows que surpreenderam o público. Segundo dados da organização, foram mais de 700 mil pessoas em 7 dias de Rock in Rio — dessas, 49% veio de fora do Rio. Ao todo, 30 mil pessoas se credenciaram para trabalhar no evento. Foto: Reprodução/Globoplay