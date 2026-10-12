Após polêmica, candidatos vão à missa no feriado de Nossa Senhora Aparecida

O Estado é laico na Constituição Federal, mas as campanhas, definitivamente, não seguem o mesmo princípio. Após a polêmica envolvendo Nossa Senhora Aparecida que sacudiu as redes sociais antes do primeiro turno das eleições, as candidaturas de Flávio Bolsonaro e de Luiz Inácio Lula da Silva fizeram gestos aos fiéis no feriado que homenageia a padroeira do Brasil. Além de participarem de celebrações, os dois candidatos levaram a santa católica para seus programas eleitorais no rádio e na TV.

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Evangélico, Flávio Bolsonaro foi à Catedral de Brasília e assistiu à missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida na companhia do vice de sua chapa, Alfredo Gaspar (PL), que é católico e foi quem costurou a aproximação do candidato com o arcebispo metropolitano da capital federal, cardeal Paulo Cezar Costa. Ao sair, Flávio disse ter encontrado um “ambiente muito acolhedor”. “Somos todos cristãos. Estou aqui só para agradecer a Deus e a todo mundo que está rezando pelo nosso Brasil. Disse lá dentro que está na mão de Deus o futuro da nossa nação”, declarou a jornalistas. Na semana passada, ao visitar o arcebispo, Flávio recebeu de presente uma imagem da santa.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição, participou de uma missa na capela do Palácio da Alvorada e, ao final, criticou a conduta de religiosos que o, no seu entender, ofendem Nossa Senhora Aparecida. No instante em que Nossa Senhora Aparecida é ofendida por alguns religiosos que não querem respeitar a religião do outro, todos temos que respeitar a fé das pessoas como elas são”, disse. “Ninguém é obrigado a ser da mesma religião. O que nós precisamos apenas é respeitar a fé e a espiritualidade das pessoas como elas são.” Vice de Lula, o católico Geraldo Alckmin (PSB) assistiu à missa na Basílica de Aparecida, no interior de São Paulo.