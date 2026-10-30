Daniel Lancaster prepara decisão em Brasília com equipe do carro #22

Daniel Lancaster retorna a Brasília para disputar a última etapa do Endurance Brasil 2026, marcada para 5 de dezembro no Autódromo Internacional Nelson Piquet. A decisão será realizada na capital federal após uma mudança no calendário: inicialmente, a corrida estava prevista para 21 de novembro, em Goiânia.

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A nova visita ao circuito ocorre depois da sétima etapa, disputada em 24 de outubro. Na ocasião, Lancaster dividiu o carro #22 com André Moraes Jr. e Flávio Abrunhosa. O trio terminou na quarta colocação e teve outro motivo para avaliar positivamente a passagem por Brasília: Moraes Jr. registrou a volta mais rápida da corrida ao volante do protótipo.

O resultado reúne dois indicadores distintos. A quarta posição mostra a capacidade de completar a prova em uma colocação competitiva; a melhor volta evidencia a velocidade que o equipamento conseguiu atingir em um momento da disputa. No endurance, porém, um giro rápido não basta. O resultado depende também da consistência ao longo dos stints, das trocas de pilotos, do trabalho nos boxes e da resposta do carro em diferentes condições de pista.

Para Daniel Lancaster, André Moraes Jr. e Flávio Abrunhosa, a etapa de outubro oferece uma base recente de informações para o retorno. Dados de desempenho, comportamento dos pneus, consumo e execução das paradas podem orientar a preparação, desde que avaliados pela equipe à luz das condições encontradas na final. A proximidade entre as duas provas reduz a distância temporal entre a experiência anterior e o novo desafio.

Com a transferência do encerramento para Brasília, o autódromo receberá três rodadas do campeonato em 2026. O circuito sediou a abertura em 11 de abril, voltou ao calendário na penúltima etapa, em 24 de outubro, e agora será o palco da oitava corrida. Essa sequência cria uma situação particular para os competidores: disputar a decisão em uma pista já utilizada duas vezes ao longo da mesma temporada.

O histórico recente pode ajudar a identificar pontos de atenção, mas não elimina a necessidade de adaptação. Temperatura, aderência, tráfego e ocorrências de corrida podem mudar a dinâmica de uma prova. A equipe precisará equilibrar velocidade e preservação do equipamento, considerando o tempo de permanência de cada piloto ao volante e as oportunidades de ganho de posição.

A volta mais rápida obtida por André Moraes Jr. é um sinal importante para a preparação do carro #22. Ela demonstra que o conjunto encontrou ritmo na penúltima etapa, embora não assegure desempenho equivalente em dezembro. A tarefa será transformar a velocidade pontual em rendimento sustentado, evitando perdas que possam comprometer a classificação ao longo da disputa.

Lancaster chega à última etapa com a experiência de uma corrida recente no mesmo traçado e com o quarto lugar como referência concreta. O objetivo do trio é aproveitar o conhecimento acumulado para buscar um encerramento positivo da temporada. A definição da estratégia dependerá dos treinos, das condições de pista e das decisões tomadas durante a prova.

Em provas longas, resistência do equipamento e gestão de recursos são tão relevantes quanto a velocidade.

O Endurance Brasil exige trabalho coletivo dentro e fora do cockpit. Enquanto um piloto conduz o carro, os demais acompanham a evolução da corrida e se preparam para assumir o volante. Mecânicos, engenheiros e responsáveis pela estratégia precisam responder rapidamente a mudanças de cenário. É nessa coordenação que a velocidade registrada em uma volta pode ganhar significado ao longo de toda a competição.

Em 5 de dezembro, Brasília voltará a receber Daniel Lancaster e seus companheiros para a etapa final. Depois do P4 e da melhor volta do carro #22 em outubro, o trio terá a oportunidade de medir novamente seu desempenho no Autódromo Internacional Nelson Piquet e concluir a campanha de 2026.

A experiência da penúltima corrida também pode apoiar conversas sobre a distribuição dos trechos de pilotagem.

Cada integrante do trio traz sua percepção do comportamento do carro em condições diferentes.

Essas observações ajudam a equipe a comparar sensações de pilotagem com os registros técnicos disponíveis.

A preparação para dezembro não depende apenas de repetir o que funcionou em outubro.

Também será necessário identificar os momentos em que o ritmo caiu e avaliar as razões dessas oscilações.

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Uma estratégia de endurance precisa prever alternativas para situações de tráfego intenso e eventuais neutralizações.