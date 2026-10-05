PL vira líder de cadeiras na ALMG; PT cai para 2º, mesmo com número maior
Sigla bolsonarista assume protagonismo na casa a partir de 2027; PT aparece na segunda posição mesmo com aumento de parlamentares eleitos
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As eleições para deputado estadual neste domingo (4/10) revelaram os representantes escolhidos pelos eleitores mineiros para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) a partir de 2027. Com a nova definição, o PL, de Flávio Bolsonaro, tornou-se o líder em assentos da casa, saindo de 12 para 21 deputados. O PT, mesmo com o crescimento no número de parlamentares, caiu para a segunda posição.
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Entre os 77 parlamentares eleitos, 53 deputados estaduais foram reeleitos, enquanto 24 serão novatos na Assembleia.
Confira a relação de candidatos eleitos e seus respectivos partidos:
Partido Liberal (PL) - 21 cadeiras (eram 12)
- Bruno Engler - 5,98% dos votos válidos (675.940 votos) - Reeleito
- Pablo Almeida - 2,01% dos votos válidos (227.009 votos) - Eleito
-
Eduardo Azevedo - 1,47% dos votos válidos (165.936 votos) - Reeleito
- Antônio Carlos Arantes - 1,29% dos votos válidos (145.912 votos) - Reeleito
- Chiara Biondini - 1% dos votos válidos (112.818 votos) - Reeleita
- Sargento Rodrigues - 0,91% dos votos válidos (103.311 votos) - Reeleito
- Vittorio Medioli - 0,69% dos votos válidos (77.931 votos) - Eleito
- Delegada Sheila - 0,62% dos votos válidos (70.171 votos) - Reeleita
- Ugleno Alves - 0,58% dos votos válidos (66.012 votos) - Eleito
- Roberta Lopes - 0,56% dos votos válidos (63.840 votos) - Eleita
- Marcelo Heitor - 0,56% dos votos válidos (63.738 votos) - Eleito
- Alê Portela - 0,56% dos votos válidos (63.095 votos) - Reeleita
- Gustavo Santana - 0,53% dos votos válidos (60.293 votos) - Reeleito
- Anderson Lima - 0,53% dos votos válidos (59.870 votos) - Eleito
- Denerval Germano - 0,48% dos votos válidos (54.552 votos) - Eleito
- Marli Ribeiro - 0,48% dos votos válidos (53.729 votos) - Reeleita
- Coronel Henrique - 0,47% dos votos válidos (52.948 votos) - Reeleito
- Amanda Teixeira Dias - 0,40% dos votos válidos (45.156 votos) - Reeleita
- Samuel Caires - 0,38% dos votos válidos (42.962 votos) - Eleito
- Marília Amaral - 0,38% dos votos válidos (42.874 votos) - Eleita
- Pedro Luiz - 0,36% dos votos válidos (40.876 votos) - Eleito
Partido dos Trabalhadores (PT) - 15 cadeiras (eram 14)
- Beatriz Cerqueira - 2,90% dos votos válidos (328.402 votos) - Reeleita
- Macaé Evaristo - 1,39% dos votos válidos (157.301 votos) - Reeleita
- Leninha – 0,78% dos votos válidos (87.792 votos) - Reeleita
- Adriana Souza – 0,75% dos votos válidos (85.316 votos) - Eleita
- Ulysses Gomes – 0,68% dos votos válidos (77.015 votos) - Reeleito
- Ana Paula Siqueira – 0,67% dos votos válidos (76.126 votos) - Reeleita
- Ricardo Campos – 0,61% dos votos válidos (69.009 votos) - Reeleito
- Marquinho Lemos – 0,55% dos votos válidos (62.032 votos) - Reeleito
- Betão – 0,55% dos votos válidos (61.835 votos) - Reeleito
- Andréia de Jesus – 0,54% dos votos válidos (61.271 votos) - Reeleito
- Daniel Sucupira – 0,53% dos votos válidos (59.798 votos) - Eleito
- Leleco Pimentel – 0,53% dos votos válidos (59.499 votos) - Reeleito
- Dr. Jean Freire – 0,50% dos votos válidos (56.443 votos) - Reeleito
- Luizinho – 0,47% dos votos válidos (53.586 votos) - Reeleito
Partido Social Democrático (PSD) - 9 cadeiras (eram 14)
- Elismar Prado – 1% dos votos válidos (113.243 votos) - Reeleito
- Enes Candido – 0,93% dos votos válidos (105.263 votos) - Reeleito
- João Magalhães – 0,91% dos votos válidos (102.469 votos) - Reeleito
- Duarte – 0,86% dos votos válidos (97.817 votos) - Reeleito
- Gustavo Valadares – 0,83% dos votos válidos (94.089 votos) - Reeleito
- Gil Pereira – 0,71% dos votos válidos (80.734 votos) - Reeleito
- Delegado Christiano Xavier – 0,71% dos votos válidos (79.871 votos) - Reeleito
- Raul Belém – 0,66% dos votos válidos (74.546 votos) - Reeleito
- Tito Torres – 0,64% dos votos válidos (72.256 votos) - Reeleito
Progressistas (PP) - 5 cadeiras (eram 6)
- Doorgal Andrada – 0,89% dos votos válidos (100.333 votos) - Reeleito
- Adriano Alvarenga – 0,83% dos votos válidos (93.559 votos) - Reeleito
- Nayara Rocha – 0,68% dos votos válidos (77.412 votos) - Reeleita
- Zé Guilherme – 0,58% dos votos válidos (65.653 votos) - Reeleito
- Vitório Júnior – 0,55% dos votos válidos (62.235 votos) - Reeleito
Republicanos - 4 cadeiras (eram 5)
- Lud Falcão – 1,41% dos votos válidos (159.944 votos) - Reeleita
- Neilando Pimenta – 1,11% dos votos válidos (125.936 votos) - Reeleito
- Mauro Tramonte – 0,70% dos votos válidos (78.922 votos) - Reeleito
- Carlos Henrique – 0,67% dos votos válidos (76.135 votos) - Reeleito
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) - 3 cadeiras (eram 3)
- Maria Clara – 0,81% dos votos válidos (91.532 votos) - Reeleita
- Tony Carlos – 0,50% dos votos válidos (56.546 votos) - Eleito
- Heleno do Hospital – 0,41% dos votos válidos (46.225 votos) - Eleito
União Brasil - 3 cadeiras (eram 7)
- Grego da Fundação – 0,85% dos votos válidos (96.385 votos) - Reeleito
- Rodrigo Lopes – 0,73% dos votos válidos (82.823 votos) - Reeleito
- Betinho Pinto Coelho – 0,70% dos votos válidos (79.539 votos) - Reeleito
Partido Renovação Democrática (PRD) - 3 cadeiras (era 1)
- Roberto Andrade – 0,52% dos votos válidos (59.125 votos) - Reeleito
- Juca Bahia – 0,36% dos votos válidos (41.155 votos) - Eleito
- Fernando Breno – 0,32% dos votos válidos (36.648 votos) - Eleito
Avante - 2 cadeiras (eram 2)
- Carol Caram – 0,67% dos votos válidos (75.869 votos) - Reeleita
- João do Social – 0,61% dos votos válidos (69.333 votos) - Eleito
Novo - 2 cadeiras (eram 2)
- Dr. Maurício – 0,57% dos votos válidos (64.692 votos) - Reeleito
- Zé Laviola – 0,56% dos votos válidos (62.970 votos) - Reeleito
Partido Socialista Brasileiro (PSB) - 2 cadeiras (eram 2)
- Noraldino Junior – 0,79% dos votos válidos (89.480 votos) - Reeleito
- Luiz Paulo – 0,40% dos votos válidos (45.108 votos) - Eleito
Partido Verde (PV) - 2 cadeiras (eram 4)
- Mário Henrique Caixa – 0,47% dos votos válidos (53.501 votos) - Reeleito
- Fabão – 0,47% dos votos válidos (52.940 votos) - Eleito
Podemos - 2 cadeiras (não tinha assentos)
Rodrigo Cadeirante – 0,45% dos votos válidos (50.949 votos) - Eleito
Flávia Borja – 0,35% dos votos válidos (39.658 votos) - Eleita
Partidos com uma cadeira
Psol (não tinha assentos) - Iza Lourença - 0,92% dos votos válidos (104.524 votos) - Eleita
Rede (era 1) - Lucas Lasmar - 0,82% dos votos válidos (93.290 votos) - Reeleito
PDT (era 1) - Dra. Laís Santiago - 0,70% dos votos válidos (79.017 votos) - Eleita
Democrata (não tinha assentos) - Cabo Gregorio Silva - 0,29% dos votos válidos (32.872 votos) - Eleito
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*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria