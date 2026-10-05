PL vira líder de cadeiras na ALMG; PT cai para 2º, mesmo com número maior

As eleições para deputado estadual neste domingo (4/10) revelaram os representantes escolhidos pelos eleitores mineiros para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) a partir de 2027. Com a nova definição, o PL, de Flávio Bolsonaro, tornou-se o líder em assentos da casa, saindo de 12 para 21 deputados. O PT, mesmo com o crescimento no número de parlamentares, caiu para a segunda posição.

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Entre os 77 parlamentares eleitos, 53 deputados estaduais foram reeleitos, enquanto 24 serão novatos na Assembleia.

Confira a relação de candidatos eleitos e seus respectivos partidos:

Partido Liberal (PL) - 21 cadeiras (eram 12)

Bruno Engler - 5,98% dos votos válidos (675.940 votos) - Reeleito

Pablo Almeida - 2,01% dos votos válidos (227.009 votos) - Eleito



Antônio Carlos Arantes - 1,29% dos votos válidos (145.912 votos) - Reeleito

Chiara Biondini - 1% dos votos válidos (112.818 votos) - Reeleita

Sargento Rodrigues - 0,91% dos votos válidos (103.311 votos) - Reeleito

Vittorio Medioli - 0,69% dos votos válidos (77.931 votos) - Eleito

Delegada Sheila - 0,62% dos votos válidos (70.171 votos) - Reeleita

Ugleno Alves - 0,58% dos votos válidos (66.012 votos) - Eleito

Roberta Lopes - 0,56% dos votos válidos (63.840 votos) - Eleita

Marcelo Heitor - 0,56% dos votos válidos (63.738 votos) - Eleito

Alê Portela - 0,56% dos votos válidos (63.095 votos) - Reeleita

Gustavo Santana - 0,53% dos votos válidos (60.293 votos) - Reeleito

Anderson Lima - 0,53% dos votos válidos (59.870 votos) - Eleito

Denerval Germano - 0,48% dos votos válidos (54.552 votos) - Eleito

Marli Ribeiro - 0,48% dos votos válidos (53.729 votos) - Reeleita

Coronel Henrique - 0,47% dos votos válidos (52.948 votos) - Reeleito

Amanda Teixeira Dias - 0,40% dos votos válidos (45.156 votos) - Reeleita

Samuel Caires - 0,38% dos votos válidos (42.962 votos) - Eleito

Marília Amaral - 0,38% dos votos válidos (42.874 votos) - Eleita

Pedro Luiz - 0,36% dos votos válidos (40.876 votos) - Eleito

Partido dos Trabalhadores (PT) - 15 cadeiras (eram 14)



Beatriz Cerqueira - 2,90% dos votos válidos (328.402 votos) - Reeleita

Macaé Evaristo - 1,39% dos votos válidos (157.301 votos) - Reeleita

Leninha – 0,78% dos votos válidos (87.792 votos) - Reeleita

Adriana Souza – 0,75% dos votos válidos (85.316 votos) - Eleita

Ulysses Gomes – 0,68% dos votos válidos (77.015 votos) - Reeleito

Ana Paula Siqueira – 0,67% dos votos válidos (76.126 votos) - Reeleita



Ricardo Campos – 0,61% dos votos válidos (69.009 votos) - Reeleito

Marquinho Lemos – 0,55% dos votos válidos (62.032 votos) - Reeleito

Betão – 0,55% dos votos válidos (61.835 votos) - Reeleito

Andréia de Jesus – 0,54% dos votos válidos (61.271 votos) - Reeleito

Daniel Sucupira – 0,53% dos votos válidos (59.798 votos) - Eleito

Leleco Pimentel – 0,53% dos votos válidos (59.499 votos) - Reeleito

Dr. Jean Freire – 0,50% dos votos válidos (56.443 votos) - Reeleito

Luizinho – 0,47% dos votos válidos (53.586 votos) - Reeleito

Partido Social Democrático (PSD) - 9 cadeiras (eram 14)

Elismar Prado – 1% dos votos válidos (113.243 votos) - Reeleito

Enes Candido – 0,93% dos votos válidos (105.263 votos) - Reeleito

João Magalhães – 0,91% dos votos válidos (102.469 votos) - Reeleito

Duarte – 0,86% dos votos válidos (97.817 votos) - Reeleito

Gustavo Valadares – 0,83% dos votos válidos (94.089 votos) - Reeleito

Gil Pereira – 0,71% dos votos válidos (80.734 votos) - Reeleito

Delegado Christiano Xavier – 0,71% dos votos válidos (79.871 votos) - Reeleito

Raul Belém – 0,66% dos votos válidos (74.546 votos) - Reeleito

Tito Torres – 0,64% dos votos válidos (72.256 votos) - Reeleito

Progressistas (PP) - 5 cadeiras (eram 6)

Doorgal Andrada – 0,89% dos votos válidos (100.333 votos) - Reeleito

Adriano Alvarenga – 0,83% dos votos válidos (93.559 votos) - Reeleito

Nayara Rocha – 0,68% dos votos válidos (77.412 votos) - Reeleita

Zé Guilherme – 0,58% dos votos válidos (65.653 votos) - Reeleito

Vitório Júnior – 0,55% dos votos válidos (62.235 votos) - Reeleito

Republicanos - 4 cadeiras (eram 5)

Lud Falcão – 1,41% dos votos válidos (159.944 votos) - Reeleita

Neilando Pimenta – 1,11% dos votos válidos (125.936 votos) - Reeleito

Mauro Tramonte – 0,70% dos votos válidos (78.922 votos) - Reeleito

Carlos Henrique – 0,67% dos votos válidos (76.135 votos) - Reeleito

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) - 3 cadeiras (eram 3)

Maria Clara – 0,81% dos votos válidos (91.532 votos) - Reeleita

Tony Carlos – 0,50% dos votos válidos (56.546 votos) - Eleito

Heleno do Hospital – 0,41% dos votos válidos (46.225 votos) - Eleito

União Brasil - 3 cadeiras (eram 7)

Grego da Fundação – 0,85% dos votos válidos (96.385 votos) - Reeleito

Rodrigo Lopes – 0,73% dos votos válidos (82.823 votos) - Reeleito

Betinho Pinto Coelho – 0,70% dos votos válidos (79.539 votos) - Reeleito

Partido Renovação Democrática (PRD) - 3 cadeiras (era 1)

Roberto Andrade – 0,52% dos votos válidos (59.125 votos) - Reeleito

Juca Bahia – 0,36% dos votos válidos (41.155 votos) - Eleito

Fernando Breno – 0,32% dos votos válidos (36.648 votos) - Eleito

Avante - 2 cadeiras (eram 2)

Carol Caram – 0,67% dos votos válidos (75.869 votos) - Reeleita

João do Social – 0,61% dos votos válidos (69.333 votos) - Eleito

Novo - 2 cadeiras (eram 2)

Dr. Maurício – 0,57% dos votos válidos (64.692 votos) - Reeleito

Zé Laviola – 0,56% dos votos válidos (62.970 votos) - Reeleito

Partido Socialista Brasileiro (PSB) - 2 cadeiras (eram 2)

Noraldino Junior – 0,79% dos votos válidos (89.480 votos) - Reeleito

Luiz Paulo – 0,40% dos votos válidos (45.108 votos) - Eleito

Partido Verde (PV) - 2 cadeiras (eram 4)

Mário Henrique Caixa – 0,47% dos votos válidos (53.501 votos) - Reeleito

Fabão – 0,47% dos votos válidos (52.940 votos) - Eleito

Podemos - 2 cadeiras (não tinha assentos)

Rodrigo Cadeirante – 0,45% dos votos válidos (50.949 votos) - Eleito

Flávia Borja – 0,35% dos votos válidos (39.658 votos) - Eleita

Partidos com uma cadeira

Psol (não tinha assentos) - Iza Lourença - 0,92% dos votos válidos (104.524 votos) - Eleita

Rede (era 1) - Lucas Lasmar - 0,82% dos votos válidos (93.290 votos) - Reeleito

PDT (era 1) - Dra. Laís Santiago - 0,70% dos votos válidos (79.017 votos) - Eleita

Democrata (não tinha assentos) - Cabo Gregorio Silva - 0,29% dos votos válidos (32.872 votos) - Eleito

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*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria