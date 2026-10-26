Festa da vitória de Lula termina em confronto com a PM na Grande BH

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma confusão durante a comemoração da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial, na noite desse domingo (25/10), em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia Militar (PMMG) utilizou balas de borracha, spray de pimenta e gás lacrimogêneo durante a ocorrência.

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Segundo a PM, a confusão aconteceu por volta das 21h20 na Praça Getúlio Vargas, localizada no Bairro José Brandão, onde apoiadores do presidente eleito estavam reunidos.

De acordo com a corporação, a concentração começou a provocar transtornos no trânsito, com motociclistas realizando manobras perigosas e trafegando em alta velocidade. Durante a movimentação, duas motocicletas colidiram, deixando pessoas feridas.

Os militares foram até o local para solicitar que o som fosse desligado. Conforme o registro policial, algumas pessoas passaram a provocar os agentes e ameaçaram agredi-los.

A PM relatou que utilizou balas de borracha contra motociclistas que desobedeceram às ordens de parada.

Garrafas foram arremessadas contra policiais

Ainda segundo a corporação, um homem com sinais de embriaguez se aproximou dos militares e começou a desacatá-los. Os policiais utilizaram spray de pimenta, mas ele conseguiu fugir entre a multidão.

Na sequência, algumas pessoas teriam arremessado garrafas de vidro contra os militares. Para conter a situação, a PM utilizou uma granada de gás lacrimogêneo.

Adolescente foi atingido por bala de borracha

Minutos depois da confusão, um homem compareceu à sede da Polícia Militar acompanhado do enteado, um adolescente que apresentava ferimentos provocados por disparos de bala de borracha.

Segundo a PM, os militares reconheceram o adolescente como um dos motociclistas que circulavam entre os participantes da comemoração.

Questionado sobre a situação, o jovem teria demonstrado nervosismo e afirmado que não conhecia a motocicleta que conduzia nem a mulher que estava na garupa.

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Não foram informados o estado de saúde das pessoas envolvidas na colisão entre as motocicletas nem se houve prisões durante a ocorrência.