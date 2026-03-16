Influenciador se envolve em confusão em loja e é agredido por gerente

O influenciador Ben Mendes se envolveu em uma confusão que terminou em agressões nessa sexta-feira (13/3), em uma loja de acabamentos em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O influenciador também é pré-candidato ao governo de Minas pelo Missão.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu em um estabelecimento localizado na Avenida Juiz Marco Túlio Isaac, no Bairro Jardim da Cidade.

A gerente da loja, de 52 anos, relatou que o influenciador foi ao local para retirar um material que havia comprado, mas não apresentou o documento que comprovasse a aquisição do produto. Por esse motivo, a entrega não teria sido autorizada naquele momento.

Ainda de acordo com a gerente, Ben Mendes teria ficado exaltado e iniciado uma discussão dentro do estabelecimento, chegando a fazer ameaças. Ela afirmou que houve empurrões e agressões físicas de ambas as partes e que o influenciador teria tomado o celular de uma funcionária que filmava a situação e o jogado no chão.

A gerente também disse que chegou a oferecer o estorno da compra, mas que a proposta não foi aceita. Então, ela teria iniciado o cancelamento.

Já Ben Mendes apresentou outra versão. Segundo ele, chegou à loja por volta de 12h30 para comprar um porcelanato. O pagamento teria sido realizado, mas o produto não foi entregue imediatamente porque o funcionário responsável estava em horário de almoço.

O influenciador afirmou que, ao retornar, foi informado de que precisava apresentar um comprovante da compra para retirar o material, documento que não tinha em mãos naquele momento. Ele disse que tentou negociar com a gerente, que o teria reconhecido por uma reportagem realizada no local há cerca de dois anos e demonstrado insatisfação com a presença dele.

Ben Mendes relatou ainda que pediu para um funcionário gravar a situação e que a gerente teria reagido de forma exaltada, com empurrões, mordidas e arremesso de objetos, além de supostamente pedir a uma funcionária que buscasse uma faca.

Após a confusão, ambos foram encaminhados para atendimento médico na Upa Norte.

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Como a ocorrência foi classificada como infração de menor potencial ofensivo, a polícia registrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). As partes foram orientadas e deverão comparecer ao Juizado Especial Criminal em data a ser definida.