Carreta estraga na curva e causa confusão no Barreiro, em BH

Uma carreta estragou e causa um nó no trânsito na manhã desta segunda-feira (16/3), na Avenida Bráulio Gomes Nogueira, Bairro Tirol, Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG).

Segundo o motorista, que é argentino e que não quis se identificar, ele foi subir a Rua Fabiano Tailor mas o veículo patinou e acabou quebrando a caixa de marcha. O condutor veio de Misiones, na Argentina, a mais de 1500 km de distância e estava há quatro dias em viagem. O destino final estava a apenas a 2 km do local onde ocorreu o acidente."

Ele conta que é motorista de carreta há três anos e é a primeira vez que dá esse problema. O trânsito está um caos em volta da região. Agentes da Guarda Municipal tentam organizar o trânsito, que está interditado na avenida.

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Ônibus estão tendo que dar ré, outros arriscam. Carros estão descendo a rua e dando a volta pelo bairro. A recomendação é que motoristas utilizem aplicativos de navegação e evitem a região.