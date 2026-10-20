INDSH vence licitação para gerir Centro de Autismo no PR

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) foi a Organização Social vencedora do chamamento público promovido pela prefeitura de Paranavaí (PR) para gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do Centro de Atendimento do Autista (CAA) do município.

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O resultado foi homologado e publicado no Diário Oficial do Município em 15 de outubro. A próxima etapa prevê reuniões com técnicos da Secretaria Municipal de Saúde para definir o início da gestão, o planejamento para aquisição de equipamentos e a contratação de profissionais que atuarão na unidade.

Localizado na Rua Antônio José da Silva (Quadra 69, Lote 02, Bairro Belo Horizonte – CEP 87707-010), o Centro terá capacidade inicial de cem vagas para atendimento terapêutico regular, além de dez vagas reservadas para demandas de regulação clínica e cumprimento de decisões judiciais.

Paranavaí, no Noroeste do Paraná, está a aproximadamente 500 quilômetros de Curitiba. Com 96 mil habitantes, segundo dados de 2025 do IBGE, e crescimento superior a 150% do PIB na última década, a cidade se destaca como um dos principais polos agrícolas e de serviços de sua microrregião.

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Com a conquista, o INDSH amplia sua presença no Paraná e passa a administrar 24 unidades de saúde em seis estados brasileiros, reforçando sua atuação na gestão de serviços de saúde e seu compromisso com a qualidade do atendimento, a inclusão e o cuidado humanizado.