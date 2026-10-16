Apresentamos Body of Waves , uma nova obra de arte exclusiva do teamLab Planets TOKYO

O teamLab Planets TOKYO (doravante denominado “teamLab Planets”) revelou Body of Waves, uma nova obra de arte na qual os visitantes entram, com o corpo inteiro, em uma escultura macia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261014314007/pt/

teamLab, Body of Waves, 2026, from the series Soft Black Hole - Your Body Becomes a Space that Influences Another Body, 2016-© teamLab *Shot in real space. No AI or CGI.

Além disso, as obras Existence in the Flow Creates Vortices —na qual vórtices surgem atrás das pessoas enquanto elas caminham contra a correnteza—e Waterfall of Ephemeral Crystals —na qual partículas brilhantes caem em cascata, criando uma cachoeira de luz—também evoluíram, ampliando ainda mais a experiência no teamLab Planets.

Nova obra de arte

Body of Waves

Ao caminhar, seus pés afundam.

Essa força é transmitida para a grande escultura macia, flexível e espalhada pelo chão, fazendo com que ela se deforme fisicamente.

A força gerada pelo seu corpo propaga-se lentamente por toda a escultura. Da mesma forma, a força gerada pelo corpo de outra pessoa também deforma a escultura, e essa força é transmitida a você. Ao compartilharem a mesma escultura, as pessoas influenciam umas às outras por meio de sua presença e das forças que exercem.

Inúmeros pontos de luz fluem continuamente de cima para baixo, acompanhando a forma da escultura, que está em constante transformação.

Aqui, a escultura não é um objeto a ser observado de fora.

As propriedades físicas da própria escultura tornam-se um meio que conecta os corpos das pessoas.

Esta escultura define sua forma a partir das relações entre os corpos das pessoas, transformando-se continuamente.

Seu próprio corpo e os corpos dos outros conectam-se dentro de um espaço único e contínuo, por meio de uma cadeia de forças transmitidas através da escultura.

Obras de arte aprimoradas

A Existência no Fluxo Cria Vórtices

Vórtices surgem atrás das pessoas enquanto elas caminham contra a correnteza.

Embora um vórtice seja estável, ele está em constante movimento e expansão, como uma forma de vida poderosa.

Apesar de a existência do vórtice ser mantida, as partículas de água que o compõem mudam a cada instante. O vórtice que vemos agora é formado por uma água completamente diferente daquela que compunha o mesmo vórtice há poucos minutos. Diferente de uma rocha, o vórtice não consegue manter uma estrutura estável por conta própria; ele é, na verdade, criado e sustentado pela energia da água que flui continuamente para dentro e para fora.

Um vórtice assemelha-se a uma forma de vida, pois a vida, de maneira semelhante, consome energia e matéria externas e as libera, mantendo sua estrutura organizada dentro desse fluxo. A vida é um vórtice milagroso que emerge de um fluxo de energia em um mundo contínuo.

A água é representada como um contínuo de inúmeras partículas, e as interações entre elas são calculadas para criar uma simulação tridimensional de seu movimento. Os vórtices formam linhas a partir dos rastros dessas partículas. Esse conjunto de linhas tridimensionais é, então, recortado por meio do que a equipe do teamLab denomina "Espaço Ultrasubjetivo". Ao contrário de um espaço criado ou delimitado por lentes e pela perspectiva, o Espaço Ultrasubjetivo não fixa o ponto de vista do observador, libertando, assim, o seu corpo. O piso e as paredes onde os vórtices são vistos não funcionam como uma fronteira entre o observador e a obra de arte; o espaço da obra torna-se contínuo em relação ao espaço onde o corpo do observador se encontra.

Cascata de Cristais Efêmeros

Esta obra baseia-se em um trabalho anterior sobre uma cascata natural nas montanhas de Shikoku, intitulado Cascata de Partículas de Luz – Nas Profundezas das Montanhas de Shikoku (2016-2017).

A luz reflete-se apenas nas partículas de água que compõem a cascata. As partículas brilhantes caem em cascata, criando uma queda d'água feita de partículas de luz. A luminosidade dessa cascata ilumina o ambiente ao redor.

Na escuridão, as partículas brilhantes deixam rastros luminosos — imagens residuais que parecem desenhar linhas no espaço. É a combinação desses rastros de luz que dá origem à cascata de luz.

teamLab Planets TOKYO

Mergulhe, perceba e torne-se um com a arte usando todo o seu corpo

O teamLab Planets é um museu criado pelo coletivo artístico teamLab, no qual você caminha por dentro da água.

As obras de arte transformam-se de acordo com a presença das pessoas; a existência dessas obras conecta-se ao seu próprio corpo e ao das outras pessoas ao seu redor. Mergulhe fisicamente nos amplos espaços artísticos, sinta-os com o seu corpo e torne-se um com a arte.

Informações para visitantes

teamLab Planets TOKYO

https://www.teamlab.art/e/planets/

Toyosu, Tokyo ( 6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokyo )

Horário de funcionamento: Diariamente 8:00 - 22:00

*A última entrada é permitida até uma hora antes do horário de fechamento.

Vídeo de destaque do teamLab Planets

https://youtu.be/kf8ZaAqgXow

Kit de imprensa

https://www.dropbox.com/sh/ir7d2aui794eo6z/AAChbzX5wPsQm8cgkQ2ViFD4a?dl=0

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261014314007/pt/

Videos:

Departamento de Relações Públicas do teamLab Planets

E-MAIL: pr-info@planets.art

Para solicitações de entrevistas:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

https://forms.gle/fAtnDKLpQKFME6XR9