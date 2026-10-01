Cozinhas premium apostam em luxo discreto e funcionalidade

O conceito de quiet luxury, conhecido como luxo silencioso, vem ganhando espaço nos projetos de interiores ao propor uma estética baseada em sofisticação, qualidade e atemporalidade. Diferente de uma decoração marcada pelo excesso, essa abordagem valoriza escolhas mais discretas, materiais nobres, acabamentos refinados e soluções que unem beleza e funcionalidade.

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No segmento residencial de alto padrão, essa mudança também influencia o planejamento das cozinhas. O ambiente, que deixou de ser apenas uma área funcional da casa, passou a ocupar um papel central nos projetos, combinando convivência, design e tecnologia de forma mais integrada.

Segundo reportagem da Casa.com.br, o conceito de quiet luxury, ou luxo silencioso, aplicado aos interiores valoriza uma estética baseada em elegância discreta, materiais e acabamentos de alta qualidade, além de projetos atemporais e confortáveis, que priorizam sofisticação sem excesso visual.

Para Adelfo Cidi, sócio-fundador e CEO da Evol, marca brasileira de eletrodomésticos voltados para cozinhas e áreas gourmet de alto padrão, esse movimento representa uma transformação na forma como consumidores e profissionais enxergam os ambientes residenciais.

“O luxo contemporâneo está cada vez menos relacionado à quantidade de elementos presentes no ambiente e mais à qualidade das escolhas. Cada detalhe precisa ter um propósito, desde os materiais utilizados até os equipamentos escolhidos para compor a cozinha”, afirma.

A cozinha de alto padrão busca equilíbrio entre estética e experiência

Com a valorização dos ambientes integrados, a cozinha passou a fazer parte da área social da residência. Segundo a Casa.com.br, a integração entre cozinha, sala de jantar e estar transformou esse ambiente em parte da experiência de convivência da casa, deixando de ser um espaço isolado e passando a exigir maior atenção ao layout, à estética e à conexão visual com os demais ambientes.

Nesse cenário, materiais, marcenaria, iluminação e eletrodomésticos precisam trabalhar em conjunto para criar uma composição equilibrada.

“O consumidor de alto padrão busca uma cozinha que seja bonita, mas também funcional no dia a dia. O projeto precisa considerar como aquela pessoa utiliza o espaço, quais equipamentos fazem sentido para sua rotina e como tudo isso será integrado ao ambiente”, explica Cidi.

Essa mudança também impacta a escolha dos eletrodomésticos. Equipamentos como fornos, cooktops, coifas, refrigeradores e adegas deixam de ser apenas itens técnicos e passam a participar da identidade visual da cozinha.

Eletrodomésticos passam a fazer parte da arquitetura do ambiente

Dentro do conceito de luxo silencioso, a tecnologia não desaparece, mas passa a ser incorporada de maneira mais discreta. O objetivo não é criar ambientes visualmente carregados, mas soluções que facilitem a rotina sem comprometer a estética.

Para Cidi, essa mudança influencia diretamente a especificação dos equipamentos. “Os eletrodomésticos precisam acompanhar a linguagem do projeto. Em uma cozinha de alto padrão, o acabamento, a proporção, a integração com a marcenaria e a facilidade de uso são fatores tão importantes quanto o desempenho do produto”, comenta.

Soluções embutidas ganham destaque justamente por permitir uma composição mais uniforme. Torres quentes, fornos de embutir, micro-ondas combinados e outros equipamentos planejados ajudam a criar uma estética mais limpa e organizada.

A integração entre arquitetura e eletrodomésticos também exige planejamento antecipado. Medidas, ventilação, pontos elétricos e necessidades de instalação devem ser considerados ainda na fase inicial do projeto.

O luxo está nos detalhes do projeto

Uma das principais características do quiet luxury é a valorização dos detalhes. Em cozinhas de alto padrão, isso aparece em escolhas como acabamentos resistentes, marcenaria personalizada, iluminação bem planejada e equipamentos que combinam desempenho e estética.

“Em projetos sofisticados, pequenos detalhes fazem diferença no resultado final. A escolha de um equipamento precisa considerar não apenas a função, mas também como ele será incorporado ao ambiente e como contribuirá para a experiência do usuário”, afirma o CEO da Evol.

Esse cuidado também evita decisões feitas apenas pelo aspecto visual. Um projeto premium precisa equilibrar aparência, praticidade e durabilidade.

De acordo com Cidi, a personalização é um dos principais pilares das cozinhas contemporâneas. “Cada residência possui uma rotina diferente. Por isso, não existe uma única configuração ideal. O papel dos equipamentos premium é oferecer possibilidades para que arquitetos, designers e moradores encontrem soluções alinhadas ao uso real daquele espaço”, explica.

O futuro das cozinhas premium combina discrição, tecnologia e funcionalidade

A evolução das cozinhas de alto padrão aponta para ambientes cada vez mais personalizados, integrados e conectados ao estilo de vida dos moradores. O luxo passa a ser percebido pela qualidade da experiência, pela harmonia dos elementos e pela capacidade do espaço atender às necessidades da rotina.

Na visão da Evol, os próximos projetos devem continuar valorizando equipamentos que unam design, performance e integração visual.

“O futuro das cozinhas premium está na união entre tecnologia, funcionalidade e estética. Os melhores projetos serão aqueles em que cada elemento, incluindo os eletrodomésticos, contribui para criar um ambiente mais confortável, eficiente e alinhado ao estilo de vida das pessoas”, conclui Adelfo Cidi.

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