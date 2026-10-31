Incêndio na BR-040 vai mobilizar bombeiros durante a madrugada

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O combate ao incêndio que atingiu um galpão da empresa Alvorada Ambiental, às margens da BR-040, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deve continuar durante toda a madrugada deste domingo (1º/11). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas estão confinadas no interior da edificação, mas ainda há muito material combustível e focos de fogo.

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Em comunicado divulgado às 21h40 deste sábado (31/10), a corporação informou que, inicialmente, as equipes priorizaram o combate externo para evitar que o incêndio se espalhasse para empresas vizinhas. Com a contenção do risco de propagação, os militares concentraram os esforços no interior do galpão.

“Agora o fogo está confinado dentro do galpão, mas ainda há muita chama no interior e muito material para queimar. Todo o espaço foi tomado pelo fogo, que segue sendo combatido para que não avance novamente para o exterior”, informou o Corpo de Bombeiros.

Até o momento, mais de 30 mil litros de água foram utilizados na operação. No auge do incêndio, mais de 20 militares participaram dos trabalhos.

Apesar da dimensão das chamas, não há registro de vítimas. Segundo os bombeiros, apenas o segurança estava na edificação quando o incêndio começou, mas ele não ficou ferido.

As causas do incêndio ainda não foram identificadas. A corporação informou que os trabalhos continuarão ao longo da madrugada e que novas atualizações serão divulgadas assim que houver condições.

Incêndio de grandes proporções

O fogo atingiu um galpão de aproximadamente 2 mil metros quadrados, localizado na altura do km 514 da BR-040. A estrutura é utilizada pela Alvorada Ambiental para armazenar grandes quantidades de fibra de coco e capim, além de abrigar maquinário empregado na produção de biomantas.

O material orgânico armazenado no imóvel contribui para a intensidade e a duração do incêndio. As biomantas, também conhecidas como mantas antierosivas, são coberturas utilizadas para proteger o solo e reduzir processos de erosão.

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Quando os bombeiros chegaram ao local, toda a estrutura já estava tomada pelas chamas. A preocupação inicial das equipes era impedir que o fogo alcançasse estabelecimentos próximos, entre eles uma empresa de pneus.