Vó Alzira lança Mês das Crianças com brinde temático

A Fábrica de Bolo Vó Alzira realizará, durante o mês de outubro, sua campanha nacional de Dia das Crianças, intitulada “Doce é ser criança”. A iniciativa busca resgatar as memórias afetivas da infância e valorizar as experiências que permanecem na lembrança, especialmente aquelas relacionadas aos primeiros sabores.

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Para marcar a data, a rede apresenta o bolo de pote de chocolate com bolinhas e confetes, uma versão individual do bolo grande da Linha Festa Clássica. Com cores e sabores que remetem ao universo infantil, o produto oferece uma alternativa prática para celebrar a ocasião.

O formato de monoporção proporciona mais autonomia às crianças durante o consumo, além de facilitar o compartilhamento em diferentes ocasiões. A novidade amplia as possibilidades de consumo do portfólio da marca, especialmente em festas escolares, comemorações e outros eventos em celebração ao Dia das Crianças.

Brinde temático celebra a criatividade e a diversão

Como parte das ações nos pontos de venda, a Fábrica de Bolo Vó Alzira lançou um quebra-cabeça exclusivo da marca, oferecido como brinde na compra do bolo de pote especial de Dia das Crianças.

A iniciativa visa transformar a experiência de consumo em uma oportunidade de diversão, incentivando a interação entre pais e filhos e ampliando a presença da marca nos momentos de convivência familiar. O brinde também resgata o caráter lúdico da infância, associando o produto a experiências que vão além do consumo.

Parceria com a Coca-Cola amplia a experiência da campanha

A programação de outubro também inclui uma ação em parceria com a Coca-Cola, que reúne o bolo de pote de chocolate com bolinhas e confetes à Fanta Mistério 2026, edição que apresenta latas colecionáveis com personagens de jogos do Xbox.

A iniciativa aproxima a marca do universo gamer e propõe uma experiência que conecta diferentes gerações, reforçando o conceito de afeto entre avós e netos. A parceria também contempla uma oferta promocional na última semana de outubro, com um combo de bolo de pote da campanha mais Fanta Mistério.

Além de ampliar as opções para os consumidores, a ação integra a estratégia comercial da rede com a Coca-Cola, contribuindo para o volume de vendas e para o desenvolvimento de novas iniciativas de marketing.

Sobre a Fábrica de Bolo Vó Alzira

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Fundada em 2007 no Rio de Janeiro, a Fábrica de Bolo Vó Alzira é uma das principais redes de franquias de bolos caseiros do Brasil. Reconhecida por suas receitas tradicionais e acessibilidade, a marca conta com centenas de unidades espalhadas pelo país, oferecendo opções que vão desde os bolos clássicos para o café até receitas recheadas e para festas.