Kavak Brasil lança seguro para automóveis

A Kavak Brasil avança em sua estratégia de one-stop-shop com o lançamento do Kavak Seguros, desenvolvido em parceria com a Split Risk, maior viabilizadora de MGAs (Managing General Agents) do Brasil. O novo produto passa a integrar a jornada de compra do cliente. Os planos podem incluir assistência técnica 24h, cobertura de colisão, roubo, furto, incêndio e responsabilidade civil, conforme a modalidade contratada.

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Segundo José Ribeiro, Country Manager da Kavak Brasil, os clientes têm a opção de sair da loja já protegidos. "Kavak Seguros oferece diferentes coberturas para quem deseja. É uma opção que oferecemos e um complemento natural da jornada de compra, que já conta com financiamento, documentação e pacotes de revisão. Tudo integrado, cada um escolhendo o que precisa", explica o executivo.

De acordo com Pedro Pires, fundador da Split Risk, o mercado vive uma transformação em que empresas deixam de ser apenas canais de distribuição e passam a controlar toda a experiência do seguro. "Nosso papel é fornecer a infraestrutura tecnológica, regulatória e operacional para que isso aconteça", completa o executivo.

Entre os principais diferenciais estão a simplificação da contratação da Kavak Seguros, com cotação baseada no veículo e realizada a partir de informações como o número da placa, CEP e tipo de utilização, permitindo a emissão da apólice em poucos minutos, sem análise de score de crédito ou histórico do condutor. O modelo amplia o acesso ao seguro para motoristas de aplicativos, clientes contratando o primeiro seguro, uma vez que os critérios de aceitação consideram exclusivamente o veículo e a região em que ele circula.

Outro diferencial para os clientes que adquirem o veículo pela plataforma e contratam o Kavak Seguros é que ficam dispensados da vistoria, já que os veículos comercializados pela empresa já passam por inspeção e recondicionamento antes da venda. O modelo é um passo a mais na estratégia de one-stop-shop, onde o cliente encontra tudo o que precisa para seu carro. No momento, a Kavak Seguros estará disponível exclusivamente para clientes que adquirirem veículos usados diretamente pela Kavak.

Tecnologia white label

A operação será sustentada pela plataforma proprietária da Split Risk, desenvolvida no modelo Insurance as a Service (IaaS). A solução funciona em formato 100% white label, permitindo que parceiros criem operações próprias de seguros utilizando sua própria marca, sem necessidade de desenvolver infraestrutura seguradora. Entre os diferenciais tecnológicos estão: plataforma SaaS proprietária, integração nativa aos sistemas de compra, financiamento e pós-venda, processo de subscrição e aceitação totalmente automatizado e gestão completa da carteira de seguros em ambiente integrado.

Outro diferencial do projeto foi a velocidade de implementação. Em menos de 60 dias após a assinatura do contrato, a Kavak já comercializava as primeiras apólices por meio da nova operação, demonstrando a capacidade da plataforma da Split Risk de acelerar o lançamento de operações proprietárias de seguros. "Esse modelo reduz o tempo de implantação e permite que empresas incorporem seguros ao seu portfólio como parte da experiência do consumidor", diz Pires.

De canal de vendas para proprietário do produto

Para a Split Risk, a parceria representa um movimento crescente no mercado de seguros: empresas passam a criar suas próprias operações em vez de apenas distribuir produtos desenvolvidos por seguradoras tradicionais. Com isso, as organizações conseguem desenhar produtos específicos para sua jornada de compra, controlar toda a experiência do cliente e fortalecer sua marca também no segmento de seguros.

A Kavak passa a operar sua oferta utilizando identidade visual própria, tornando a marca de seguros parte da relação construída com o consumidor ao longo de toda a experiência de compra do veículo.

Sobre a Kavak

A Kavak é uma plataforma digital que transforma a forma como as pessoas compram, vendem, financiam e realizam serviços em seus carros. Ao combinar tecnologia, dados, inspeção e recondicionamento, logística, financiamento e atendimento ao cliente, a Kavak busca tornar a propriedade de veículos mais acessível, transparente e confiável na América Latina e em mercados internacionais selecionados.

Sobre a Split Risk

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A Split Risk é a maior viabilizadora de MGAs (Managing General Agents) do Brasil. Regulada pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), fornece infraestrutura tecnológica, regulatória e operacional para que empresas lancem e operem suas próprias marcas de seguros, sem a necessidade de constituir uma seguradora. Por meio do modelo de Insurance as a Service (IaaS), a Split Risk disponibiliza uma plataforma white label que integra toda a jornada de comercialização, gestão e operação de seguros. Em 2025, a empresa emitiu 120 mil apólices, registrou R$ 48,5 milhões em prêmios e recebeu um aporte de R$ 50 milhões para acelerar sua expansão.