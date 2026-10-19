Monja escolhe a vida de clausura aos 29 anos e, quando explica sua chegada ao mosteiro, revela o que encontra numa rotina de oração e trabalhos comunitários

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Com mais de 120 mil inscritos no YouTube, Irmã Marta divulga sua rotina como monja de clausura aos 29 anos. A religiosa vive no monastério Santa Cruz, na Espanha, onde ingressou aos 18 anos após descobrir a vocação religiosa aos 16, durante uma viagem com a família a Navarra.

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A descoberta ocorreu enquanto ela escolhia qual área cursar no ensino médio. Depois de ler a "Regra de São Bento", Marta contatou o monastério em Sahagún e realizou etapas de discernimento e visitas de experiência antes do ingresso definitivo.

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O período de formação levou cerca de nove anos. Essa trajetória englobou postulado, noviciado e votos temporais até a consagração. Hoje, Marta exerce as funções de formadora de noviças, porteira e responsável pelas redes sociais e loja virtual da instituição.

Rotina e sustento no monastério

As irmãs iniciam o dia às 6h com o Ofício de Leituras até 7h10. Durante o dia, rezam as horas litúrgicas (Laudes, Tércia, Sexta, Nona e Vésperas cantadas), participam da Eucaristia, oram o terço e mantêm momentos de silêncio, recolhendo-se perto das 22h30.

A religiosa detalha a dinâmica das refeições: “Comemos de tudo . Até pizza. Uma irmã serve a todos, revezamos a cada semana, e outra irmã lê enquanto comemos. Comemos em silêncio, exceto em dias de festa litúrgica, não em feriados religiosos . O Halloween não é um deles”

Normas atuais e presença digital

A organização interna depende de determinações da madre abadessa, responsável por definir posições fixas como portaria, confeitaria e formação. Conforme a freira, as regras atuais diferem de estereótipos: as monjas contam com internet, recebem familiares, têm férias e realizam viagens fora do espaço religioso.

Marta pontua os motivos de sua atuação na web: “As uso um pouco para buscar esse encontro com os jovens e mostrar a vida monástica e o evangelho... o que não se conhece, que se tende a mitificar e é impossível que se valorize; por aí vai o tema das redes sociais”.

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Ao avaliar o ingresso na clausura como uma escolha livre, Irmã Marta recorda o impacto da decisão: “Notei como uma paz e uma sensação que disse: ‘eu isto é o que estava buscando, não sei o que é, mas é o que estava buscando’”.