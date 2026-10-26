Centrais de rastreamento ganham estabilidade com servidores próprios da Aldeia

Para uma central de rastreamento, a plataforma que sustenta o monitoramento precisa estar disponível o tempo todo, inclusive nos momentos em que o volume de dados aumenta. Foi com esse foco que a Aldeia Tecnologia , empresa goiana que fornece soluções para rastreamento veicular, telemetria e gestão de frotas, passou a operar uma infraestrutura própria de servidores, hospedada em data centers de padrão Tier III em São Paulo.

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De acordo com a empresa, as centrais que utilizam a plataforma passam a contar com mais previsibilidade na operação, menor risco de interrupção do serviço e condições de ampliar a carteira de veículos monitorados sem perda de desempenho. A estrutura atende centrais de rastreamento, empresas que prestam o serviço de monitoramento a donos de veículos e gestores de frotas.

Ambiente preparado para funcionar sem pausas

A escolha do padrão Tier III tem relação direta com a continuidade do serviço. A classificação é referência no mercado para ambientes com energia e refrigeração redundantes, nos quais a manutenção acontece sem desligar a operação. Com isso, diminui a exposição a interrupções causadas pela própria estrutura que hospeda o sistema.

Com os servidores próprios, a Aldeia também ampliou a capacidade de redundância e de resposta diante de picos de demanda. Na prática, a plataforma passa a contar com recursos de reserva e com mais capacidade para manter o desempenho quando o volume de dados cresce em determinados momentos.

Controle sobre a base da operação

Outro efeito do investimento é a redução da dependência de provedores de servidores. Com os recursos computacionais sob gestão própria, a empresa ganha autonomia e mais controle sobre o desempenho, a segurança e a continuidade dos serviços que entrega às centrais.

Esse controle ganha peso à medida que a operação cresce. A plataforma processa hoje, em média, 60 milhões de posições de veículos por dia, volume que tende a aumentar de forma significativa com a expansão dos módulos de telemetria avançada e de videotelemetria. As duas tecnologias exigem processamento de dados em tempo real e mais capacidade de armazenamento.

Estrutura para acompanhar o crescimento

O investimento em servidores próprios responde ao crescimento acelerado da base de clientes e de veículos monitorados. Segundo a Aldeia, a iniciativa marca uma nova etapa na sua evolução tecnológica e amplia a capacidade de processamento, a segurança e a disponibilidade da plataforma.

Para as centrais, isso abre espaço para expandir a carteira com uma base preparada para acompanhar esse aumento. O ecossistema da Aldeia reúne plataformas de rastreamento e monitoramento em tempo real, sistemas ERP para centrais de rastreamento, telemetria avançada com inteligência artificial, videotelemetria e um marketplace de técnicos especializados, com o objetivo de permitir que os parceiros centralizem operações e otimizem processos.

Infraestrutura como critério de escolha

O movimento acompanha uma mudança no mercado. Segundo a empresa, o setor deixou de competir apenas pela oferta de rastreamento básico e passou a valorizar diferenciais como infraestrutura tecnológica, inteligência de dados, integração de soluções e capacidade de escala.

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Para o empresário que avalia a estabilidade da plataforma de rastreamento que usa ou pretende contratar, o caso da Aldeia indica onde olhar: o padrão do ambiente em que os servidores estão hospedados, a redundância disponível e a capacidade da estrutura de crescer junto com a operação. É sobre essa base que a empresa goiana reforça seu posicionamento como fornecedora de tecnologia para centrais de rastreamento e gestão de frotas.