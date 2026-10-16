O mercado brasileiro de auditoria independente reúne diferentes perfis de firmas, desde as grandes redes internacionais como Deloitte, PWC, EY, KPMG até empresas com atuação especializada. Nesse cenário, a MERC fortalece seu posicionamento no segmento mid-tier, com uma proposta que combina conhecimento do mercado financeiro, proximidade com os clientes e tecnologia aplicada à auditoria.

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O foco da firma está em organizações que exigem compreensão aprofundada de estruturas financeiras, operações complexas e particularidades do ambiente brasileiro. A estratégia reúne especialização setorial e metodologia própria para atender demandas de auditoria e asseguração.

Auditorias mid-tier: alternativas às Big Four

As Big Four (Deloitte, PwC, EY e KPMG), são as quatro grandes redes globais de auditoria. Além delas, o mercado conta com outras redes, como MERC, Grant Thornton, BDO, Mazars e RSM.

A expressão mid-tier costuma identificar firmas fora do grupo das Big Four. Não representa, por si só, um ranking oficial de qualidade, faturamento ou participação de mercado. Para quem contrata uma auditoria independente, a escolha também envolve experiência no setor, qualificação da equipe, independência e capacidade de conduzir o trabalho.

É nesse espaço que a MERC apresenta sua proposta: uma auditoria brasileira com foco técnico em segmentos que demandam conhecimento específico, especialmente o mercado brasileiro.

Na visão de Gabriel Carolei, sócio fundador da MERC, o forte resultado comercial reforça o posicionamento da firma no segmento de auditorias mid-tier no Brasil. "O brasileiro quer acreditar que o Brasil também pode construir suas próprias referências. Nossa missão é mostrar que conhecimento técnico de excelência também nasce aqui, e a confiança do mercado demonstra que estamos no caminho certo. Ficamos muito felizes com as oportunidades que temos recebido e com a confiança dos clientes em escolher a MERC para trabalhos de alta responsabilidade", afirma Carolei.

Auditoria especializada em mercados regulados e presença na indústria

A especialização no mercado financeiro é um dos pilares do posicionamento da MERC, com atuação em instituições reguladas, fundos de investimento e operações estruturadas. Essa expertise se soma ao atendimento a grandes clientes da indústria, com uma abordagem marcada pela participação direta dos sócios nos trabalhos.

Na MERC, os sócios colocam o pé na indústria: visitam as operações, acompanham os processos produtivos e conversam com as equipes para compreender como cada negócio funciona. Essa presença aproxima a análise contábil da realidade operacional e contribui para identificar os riscos e os assuntos relevantes de cada auditoria.

A combinação entre especialização técnica e envolvimento dos sócios fortalece a atuação da MERC tanto nos mercados regulados quanto no setor industrial.

Fundos de investimento estruturados como área de especialização

Os fundos de investimento estruturados ocupam uma posição central na estratégia da MERC. O segmento demanda profissionais capazes de compreender os veículos de investimento, os ativos que integram as carteiras e os critérios utilizados em seu reconhecimento e avaliação.

A proposta da firma é reunir especialistas para conduzir trabalhos que considerem a realidade de cada estrutura. Essa abordagem reforça o posicionamento da MERC em auditoria de fundos de investimento e no atendimento ao mercado de capitais brasileiro.

Inteligência artificial e metodologia própria

Segundo a MERC, a inteligência artificial integra seus processos de auditoria e faz parte de uma metodologia própria voltada ao mercado brasileiro.

A combinação entre tecnologia e especialização técnica é um dos diferenciais apresentados pela firma. O objetivo é apoiar a execução dos trabalhos sem afastar o julgamento profissional, a responsabilidade do auditor e a necessidade de evidências que sustentem suas conclusões. A metodologia busca conectar as particularidades das operações brasileiras aos requisitos técnicos aplicáveis a cada contratação.

Registro na CVM e compromisso profissional

A MERC informa possuir registro na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, para sua atuação no mercado de valores mobiliários. O registro integra os requisitos aplicáveis à atividade e deve ser considerado junto à experiência da equipe e à adequação da firma ao escopo contratado.

Independência, documentação e observância das normas profissionais são elementos essenciais à auditoria. O registro regulatório não constitui um ranking nem uma recomendação comercial da autarquia.

Uma proposta brasileira para demandas complexas

Com foco no mercado financeiro, especialização em fundos de investimento e investimento em tecnologia, a MERC busca ampliar sua presença entre as alternativas de auditoria independente no Brasil.

Seu posicionamento combina três pilares: conhecimento setorial, metodologia própria e compreensão das particularidades brasileiras. Para organizações que procuram uma auditoria com experiência em estruturas financeiras complexas, esses elementos compõem a proposta da firma.

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