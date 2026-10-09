Antes de abrir uma franquia de perfumaria, entenda quem responde pelo quê

Quem pensa em abrir uma franquia costuma chegar à primeira conversa com uma de duas ideias: o receio de arriscar as economias ou a expectativa de um investimento que rende sozinho. Para Brian Drummond, membro do conselho da Mahogany , as duas visões precisam ser ajustadas antes de qualquer assinatura. “Tem gente que tem medo de investir numa franquia e tem gente que acha que franquia é uma poupança, que você paga uma vez e começa a receber. A franqueadora tem 50% da responsabilidade e o franqueado tem os outros 50%”, afirma.

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A reflexão ganha contexto no momento em que a marca brasileira de perfumaria e cosméticos se prepara para inaugurar oito lojas nas próximas semanas: duas em Boa Vista (Roraima), uma em Ubatuba (São Paulo), uma em Brasília (Distrito Federal), uma em Floriano (Piauí), uma em Florianópolis (Santa Catarina), uma em Lavras (Minas Gerais) e uma no Rio de Janeiro (Rio de Janeiro). Fundada em 1991 por Jaime Drummond, a empresa completa 35 anos, deve encerrar o ano com 220 operações, está em cerca de 660 pontos multimarca e trabalha com quase 20 mil consultoras autônomas.

A parte que cabe à franqueadora

No modelo de franquia da Mahogany , a rede acompanha o franqueado desde antes da abertura. O suporte inclui seleção e negociação do ponto comercial, projeto arquitetônico, recrutamento e treinamento da equipe, gestão de estoque e ações de marketing. O formato Boutique, com 25 m² a 35 m², tem como destaque o portfólio e a exposição dos produtos em quatro plataformas conceituais, cada uma associada a uma jornada emocional e olfativa: Status, com fragrâncias ligadas a conquistas pessoais e profissionais; Sedução, com perfumes intensos e envolventes; Autenticidade, voltada à conexão com a própria essência; e Afeto, com notas delicadas que remetem a celebrações, pessoas e memórias.

A parte que cabe ao franqueado

Do outro lado, a unidade exige uma operação que vai além do balcão. “O modelo de loja que trabalhamos atualmente vai além da venda tradicional: somos uma plataforma de vendas”, diz Drummond. O formato pressupõe três frentes: o atendimento ao consumidor na loja, o apoio às consultoras de venda direta que levam os produtos às cidades vizinhas e a integração com o site, que atende todo o país. A loja pode ser ponto de retirada das compras online e enviar pedidos para endereços próximos.

Sinais que ajudam na avaliação

Para quem está pesquisando, alguns indicadores ajudam a medir a solidez de uma rede. Um deles é a presença de multifranqueados: na Mahogany, há franqueados que operam oito, nove e dez lojas da marca. Também existem franqueados com uma unidade, que iniciam agora no ramo de franquias. Outro é o peso da categoria principal. As fragrâncias respondem por mais da metade do negócio, em um portfólio de mais de 250 produtos, e o Brasil é o segundo maior mercado de fragrâncias do mundo, com crescimento de 10% em 2025, segundo a Euromonitor, em dados divulgados pela ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos).

O ambiente do setor também conta. A ABF (Associação Brasileira de Franchising) aponta que as franquias de Saúde, Beleza e Bem-Estar cresceram 15,2% no segundo trimestre de 2026, para R$ 21,1 bilhões, enquanto o franchising como um todo avançou 9,3% e faturou R$ 76,3 bilhões. Na venda direta, canal que se conecta à loja, a ABEVD (Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas) estima um volume de negócios de cerca de R$ 50 bilhões em 2025.

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Vale a pena, então? A resposta depende menos do setor e mais do alinhamento entre as partes. Pioneira na introdução do sabonete líquido no país e com atuação no luxo acessível para as classes B e C, a Mahogany aposta que o franqueado que entende sua metade da responsabilidade chega mais preparado para operar a loja em todas as frentes.