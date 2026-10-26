Fenasan 2026 encerra edição histórica com recordes

A Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp) encerrou na última quinta-feira, 22 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo, o 37º Encontro Técnico e a Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente (Fenasan 2026). A edição comemorativa de quatro décadas da entidade consolidou recordes históricos e reafirmou o papel do evento como o principal catalisador técnico, regulatório e mercadológico para os desafios do saneamento básico no Brasil e na América Latina.

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Ao longo de três dias, a iniciativa atraiu 40 mil pessoas, entre visitantes, congressistas e especialistas de todos os estados brasileiros, do Distrito Federal e de 29 países. Em uma área de 37 mil metros quadrados dividida em dois pavilhões, 504 marcas expositoras nacionais e internacionais apresentaram soluções de engenharia, digitalização e descarbonização, impulsionadas pelas metas do Marco Legal do Saneamento Básico (Lei Federal nº 14.026/2020).

Unindo concessionárias públicas e privadas, fornecedores industriais, agências reguladoras e centros de pesquisa, o evento destacou uma importância para o respaldo institucional e a sinergia operacional do setor.

Durante a solenidade oficial de encerramento, o presidente da comissão organizadora, Walter Orsati, celebrou o alcance sem precedentes do ciclo. “Podemos afirmar com orgulho que a Fenasan e o Encontro Técnico bateram todos os recordes históricos. Além dos números, deixamos um legado extraordinário com o lançamento do Comitê das Mulheres, a transmissão digital ao vivo, o fortalecimento da ciência e o exemplo concreto de sustentabilidade com a compensação da nossa pegada de carbono”, pontuou.

A produção científica e acadêmica foi um dos grandes pilares desta edição, somando mais de dois mil congressistas, 17 mesas-redondas e a apresentação de 130 artigos selecionados entre mais de 300 inscritos. O diretor técnico da AESabesp e responsável pelo congresso, Reynaldo Young Ribeiro, ressaltou a integração prática entre as pesquisas e as tecnologias do pavilhão comercial. “Procuramos organizar os trabalhos para que todos os conhecimentos e inovações discutidos nas salas pelos especialistas pudessem descer na feira e também encontrar aplicação concreta nos estandes. Não ficamos na abstração acadêmica, fizemos um congraçamento tecnológico que a engenharia nos possibilita”, salientou.

No pavilhão de exposições, as demonstrações operacionais e a aproximação com startups ditaram o ritmo dos negócios. O diretor de Inovações e responsável pela Fenasan 2026, Pierre Siqueira, sublinhou a maturidade do mercado. “Atingimos 504 empresas aproveitando o ambiente propício à atração de investimentos viabilizado pelo Marco Legal. Nesses três dias, apresentamos as soluções mais avançadas, consolidando nossa referência como o maior hub de inovação, negócios e sustentabilidade do saneamento”, informou.

Encerrando a solenidade, o presidente da AESabesp, engenheiro Agostinho Geraldes, frisou que as diretrizes debatidas na feira serão formalizadas em um documento setorial propositivo, a ser entregue aos poderes Executivo e Legislativo nas esferas municipal, estadual e federal. “Superamos todas as metas desta edição histórica. Mais do que os recordes alcançados, o que nos move é a certeza de que o saneamento transforma vidas e restaura a cidadania. Saímos daqui revigorados em nossa missão como sanitaristas, prontos para encaminhar ao Poder Público um documento que ajude a direcionar as políticas públicas e garanta que os avanços discutidos nestes três dias cheguem a cada cidadão brasileiro”, declarou.

Fenasan 2026 e 37º Encontro Técnico em números

Público total: 40 mil participantes (visitantes, congressistas e especialistas)

Abrangência territorial: Participantes de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal

Presença internacional: Representantes de 29 países cadastrados

Exposição comercial: 504 empresas e marcas expositoras nacionais e internacionais

Área do evento: 37 mil metros quadrados distribuídos em 2 pavilhões no Expo Center Norte

Congressistas: Mais de 2 mil inscritos no 37º Encontro Técnico

Trabalhos técnicos: Mais de 300 estudos submetidos e 130 selecionados e apresentados

Debates e plenárias: 17 mesas-redondas temáticas

Transmissão digital: 9 painéis transmitidos ao vivo pela TV Água e Saneamento

Arena operacional: Mais de 650 inscritos nas competições técnicas no Grand Arena Aqua e Jogos do Saneamento

Liderança feminina: 349 adesões formais registradas no Comitê Mulheres, Meio Ambiente e Saneamento ("Elos Entre Elas") durante o evento e 45% das palestrantes mulheres nas mesas e painéis

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Sustentabilidade: 100% das emissões de carbono do evento inventariadas e compensadas