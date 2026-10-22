Giovanna Veríssimo escolhe look de Camila Vieira para o Método CIS

A estrategista de imagem Giovanna Veríssimo foi responsável pela escolha do look usado por Camila Vieira no último dia do Método CIS, em 17 de outubro, em Goiânia. O treinamento aconteceu entre os dias 15 e 17, no Centro de Convenções da PUC Goiás.

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Formada em Consultoria de Imagem pela École Supérieure de Relooking Brasil, Giovanna reúne mais de duas décadas de experiência trabalhando com a imagem feminina. Sua trajetória, construída inicialmente no universo da moda, hoje se estende à estratégia de imagem e ao posicionamento de mulheres.

Giovanna participava do evento quando surgiu a oportunidade de vestir a palestrante. Segundo ela, a indicação veio de pessoas de Goiânia. O convite trouxe para os bastidores um princípio que orienta seu trabalho: a importância de compreender quem é a mulher antes de escolher o que ela vai vestir.

"Eu acredito que, antes de vestir, precisamos valorizar o ser. Meu trabalho não é simplesmente escolher roupas bonitas ou seguir tendências. É compreender a identidade, a essência e os valores de cada mulher para que sua imagem seja uma expressão verdadeira de quem ela é", afirma.

Para a produção de Camila, Giovanna buscou traduzir visualmente características que reconhece na palestrante, como feminilidade, elegância e espiritualidade. A proposta foi valorizar sua beleza de maneira natural e sofisticada, sem recorrer a modismos ou elementos que desviassem a atenção da mensagem que ela transmite ao público.

"A Camila é uma mulher que carrega valores muito fortes. Minha intenção não era criar uma imagem para chamar atenção, mas escolher uma produção que refletisse sua essência, sua feminilidade e sua espiritualidade. A roupa precisava realçar sua beleza, sem se sobrepor à mulher que ela é", explica.

Na escolha da produção, Giovanna também fez questão de prestigiar a moda goiana. O look foi selecionado na Loja Dois, marca parceira da estrategista, com 25 anos de atuação vestindo mulheres em Goiás.

A escolha recebeu uma resposta positiva de Camila, que, segundo Giovanna, demonstrou entusiasmo com o look e destacou o quanto a produção estava alinhada à sua essência, considerando-a especialmente adequada para o encerramento do treinamento.

A repercussão também chegou por meio do público. Giovanna relata ter recebido mensagens elogiando a produção e destacando a elegância da palestrante na última noite do evento.

Para a estrategista, a experiência reforçou a relação entre imagem e identidade que orienta seu trabalho. Em sua avaliação, uma produção bem-sucedida não é necessariamente aquela que mais chama atenção, mas a que comunica com autenticidade os valores e a personalidade de quem a veste.

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"Acredito que a verdadeira elegância começa no ser. Quando uma mulher reconhece sua identidade e seu valor, a imagem passa a ser uma extensão de tudo aquilo que ela carrega dentro de si", conclui.