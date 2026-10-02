Paul McCartney compara fim dos Beatles a ser demitido: ‘Comecei a beber’

A carreira de McCartney recebeu diversos reconhecimentos ao longo de mais de seis décadas. Ele entrou no Hall da Fama do Rock and Roll como integrante dos Beatles, em 1988, e voltou a ser homenageado como artista solo, em 1999. Também recebeu múltiplos prêmios Grammy, um Oscar e o título de cavaleiro concedido pela monarquia britânica. Em 2010, foi escolhido para receber o Gershwin Prize for Popular Song das mãos do então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Mesmo décadas após o fim dos Foto: MPL Communications