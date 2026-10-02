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Paul McCartney compara fim dos Beatles a ser demitido: ‘Comecei a beber’
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O músico contou que enfrentou o período de isolamento recorrendo à bebida, enquanto vivia com seus familiares. “Comecei a beber. Estava sozinho na Escócia, com uma pequena família recém-formada”, relatou. McCartney também descreveu como assustadora a experiência de seguir sem a união que existia dentro dos Beatles e disse que precisou encontrar uma maneira diferente de continuar sua carreira. Nesse processo, Linda McCartney teve papel importante, oferecendo apoio e espaço para que o marido lidas Foto: Reprodução/nstagram @paulmccartney
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Nascido em Liverpool, na Inglaterra, em 18 de junho de 1942, Paul McCartney começou a se interessar por música ainda na adolescência. Em 1957, conheceu John Lennon, então integrante do Quarrymen, grupo ao qual posteriormente se juntou. A entrada de George Harrison completou o núcleo que daria origem aos Beatles, enquanto Ringo Starr assumiria a bateria em 1962. A banda rapidamente conquistou o público britânico e, pouco depois, alcançou projeção mundial. McCartney se destacou como baixista, cant Foto: Autor Desconhecido/Wikimedia Commons
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Durante a década de 1960, os Beatles lançaram álbuns que ampliaram as possibilidades do rock e influenciaram gerações de músicos. McCartney participou da composição de sucessos como “Yesterday”, “Hey Jude”, “Let It Be” e “Eleanor Rigby”, entre diversas outras canções. A banda encerrou suas atividades em 1970, depois de anos marcados por enorme sucesso comercial e crescente transformação artística. No mesmo ano, McCartney lançou seu primeiro álbum solo, simplesmente intitulado “McCartney”. O trab Foto: Divulgação
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Em 1971, McCartney formou o Wings ao lado de Linda e do músico Denny Laine. A banda atravessou diferentes formações e alcançou grande repercussão durante os anos 1970, especialmente com o álbum “Band on the Run”, lançado em 1973. Outros trabalhos, como “Venus and Mars” e “Wings at the Speed of Sound”, também tiveram destaque nas paradas internacionais. O grupo realizou grandes turnês e ajudou McCartney a se estabelecer artisticamente depois do fim dos Beatles. O Wings encerrou suas atividades em Foto: Capitol Records/Wikimedia Commons
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Ao longo das décadas seguintes, McCartney trabalhou com artistas de diferentes gerações e estilos musicais. Entre seus parceiros estão Stevie Wonder, Michael Jackson, Elvis Costello e Rihanna, além de outros nomes da música internacional. Além disso, dividiu o palco com nomes como Bruce Springsteen. Ele também desenvolveu o projeto eletrônico “The Fireman”, em parceria com o produtor Youth, explorando uma sonoridade diferente daquela de seus trabalhos mais conhecidos. Paralelamente, manteve uma Foto: Reprodução/Instagram
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A vida de McCartney também esteve profundamente ligada a Linda, com quem se casou em 1969. Além de acompanhá-lo musicalmente no Wings, ela atuou como fotógrafa e desenvolveu trabalhos relacionados à alimentação vegetariana e à defesa dos animais. O casal teve quatro filhos, entre eles a estilista Stella McCartney, que posteriormente construiu carreira internacional na moda. Linda morreu em 1998, aos 56 anos, após enfrentar um câncer de mama. A perda encerrou uma parceria pessoal e profissional q Foto: Jim Summaria/Wikimedia Commons
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A carreira de McCartney recebeu diversos reconhecimentos ao longo de mais de seis décadas. Ele entrou no Hall da Fama do Rock and Roll como integrante dos Beatles, em 1988, e voltou a ser homenageado como artista solo, em 1999. Também recebeu múltiplos prêmios Grammy, um Oscar e o título de cavaleiro concedido pela monarquia britânica. Em 2010, foi escolhido para receber o Gershwin Prize for Popular Song das mãos do então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Mesmo décadas após o fim dos Foto: MPL Communications
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