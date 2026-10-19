Dia da Menopausa: 6 em cada 10 mulheres sofrem com olho seco

Sensação de areia, ardor, vermelhidão ou cansaço ocular constante: esses sintomas fazem parte da rotina diária de milhões de mulheres ao entrarem na fase da menopausa — mas não deveriam ser aceitos como algo inevitável. Por ocasião do Dia Mundial da Menopausa, celebrado em 18 de outubro, a Alcon, empresa que atua globalmente em cuidados com a visão, faz um alerta importante: 61% das mulheres na menopausa ou perimenopausa sofrem com a doença do olho seco, uma condição oftalmológica crônica e frequentemente negligenciada.

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A relação entre a saúde ocular e a menopausa está diretamente associada às flutuações hormonais dessa fase. A queda nos níveis de hormônios essenciais, como o estrogênio e os andrógenos, compromete a produção, a lubrificação e a estabilidade da película lacrimal.

“Muitas mulheres apresentam ressecamento, ardor, visão embaçada ou desconforto ao usar maquiagem e lentes de contato, sem perceber que esses sintomas podem estar relacionados às alterações hormonais da menopausa. Embora frequentes nessa fase, não devem ser considerados uma consequência inevitável do envelhecimento. A doença do olho seco pode comprometer a superfície ocular, provocar lesões na córnea e afetar significativamente a qualidade de vida. Reconhecer os sintomas e buscar avaliação oftalmológica é fundamental para o diagnóstico e tratamento adequados”, explica a Dra. Tais Wakamatsu, oftalmologista especialista em córnea e superfície ocular.

A doença afeta cerca de 1 em cada 4 pessoas no mundo; porém, entre mulheres na faixa etária da menopausa, essa incidência salta para cerca de 6 em cada 10. Apesar de ser uma condição crônica, o quadro tem tratamento e não deve ser encarado com resignação.

Colírios lubrificantes, ou lágrimas artificiais, como os da linha Systane®, do portfólio da Alcon, são os tratamentos mais indicados para aliviar os sintomas do olho seco. Os colírios da linha Systane® contêm uma substância chamada HP-Guar, que ajuda a formar uma camada protetora parecida com a que já existe naturalmente nos olhos. Essa substância, associada a outros ingredientes, forma uma película semelhante a um gel que ajuda a reter a umidade e proteger a superfície ocular.

O resultado é uma hidratação duradoura e um alívio prolongado dos sintomas do olho seco. O lançamento mais recente da família é Systane® Complete Sem Conservantes, que oferece alívio integral e prolongado dos múltiplos sintomas, proporcionando conforto por até 8 horas.

Diagnóstico e tratamento adequado

O diagnóstico preciso é feito pelo médico oftalmologista, e o uso de colírios lubrificantes costuma ser a base para o alívio das manifestações clínicas. No entanto, os especialistas ressaltam a importância de escolher produtos específicos para o perfil de cada paciente.

“Mas nem todos os colírios são iguais. Há opções que oferecem conforto e alívio prolongado em função dos mecanismos de ação presentes em suas formulações”, complementa a Dra. Ruth Santo.

Para conscientizar a população sobre a importância da saúde ocular e incentivar o diagnóstico adequado da doença do olho seco, a Alcon, líder global em cuidados com a visão, lança a campanha informativa “Aliados pelo Alívio do Olho Seco”. A iniciativa tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre os sintomas da doença e incentivar as pessoas a procurarem orientação e acompanhamento de um oftalmologista.

Sobre a Alcon

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A Alcon ajuda as pessoas a verem melhor e de maneira brilhante. Como líder global em cuidados com a visão e com mais de 75 anos de história e experiência, a Alcon oferece o mais amplo portfólio de produtos para melhorar a visão e a vida das pessoas. Os produtos das divisões Cirúrgica e Vision Care (Cuidados com a Visão) impactam anualmente mais de 260 milhões de pacientes em mais de 140 países.