O que ler e viajar têm em comum? Uma reflexão de Miguel de Cervantes aproxima essas duas experiências e convida a pensar em como ampliamos nosso conhecimento

Miguel de Cervantes Saavedra considerava que a combinação entre leitura e experiência amplia o conhecimento humano. Na segunda parte da obra "Don Quijote de la Mancha", publicada em 1615, o escritor afirmou que "el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho". A reflexão questiona a ideia de que aprender consiste apenas em memorizar informações.

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Para compreender a realidade, a pessoa precisa observar, experimentar, relacionar-se com outros indivíduos e contrastar conteúdos teóricos com situações concretas. Livros permitem conhecer acontecimentos históricos, descobrir ideias e acessar diferentes culturas sem sair do lugar.

A união entre leitura e vivência prática

Viajar possibilita observar o cotidiano de outras comunidades, reconhecer diferenças culturais e enfrentar situações desconhecidas. Essa vivência prática não depende apenas de percorrer grandes distâncias: visitar um museu, conversar com pessoas de outras gerações ou explorar novos ambientes gera efeitos semelhantes.

A proposta de Cervantes une o estudo e o contato com o mundo. Quem lê sobre um determinado local compreende melhor o cenário ao visitá-lo. Ao mesmo tempo, quem conhece novas realidades encontra nos livros explicações para aquilo que descobriu.

Aplicação na educação

Estudantes necessitam adquirir conhecimentos teóricos, mas precisam de oportunidades práticas para utilizá-los. Visitas educativas, experimentos científicos, projetos comunitários e atividades culturais conectam os temas acadêmicos com a vida cotidiana.

Aprender sobre biodiversidade por meio de livros fornece dados essenciais sobre espécies e ecossistemas, enquanto observar a natureza ajuda a entender as relações ecológicas. Da mesma forma, estudar história apresenta fatos do passado, mas percorrer um sítio histórico oferece uma perspectiva diferente sobre a relevância desses eventos.

Ferramentas digitais atuais facilitam o acesso a museus e bibliotecas virtuais de vários lugares. No entanto, ter dados disponíveis não assegura o aprendizado: formular perguntas, observar e associar conhecimentos continuam sendo passos essenciais para compreender leituras e vivências.

Trajetória do autor

Cervantes nasceu em 1547 em Alcalá de Henares, na Espanha. Atuou como novelista, poeta e dramaturgo. Em 1571, participou da batalha de Lepanto, confronto em que sofreu ferimentos permanentes na mão esquerda.

Corsários o capturaram anos depois, mantendo o escritor em cativeiro em Argel entre 1575 e 1580. Essas vivências, somadas a viagens e ao contato com variados setores sociais, moldaram a visão do autor sobre a condição humana.

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Em 1605, Cervantes lançou a primeira parte de "El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha". A obra narra as aventuras de Alonso Quijano, homem influenciado pela leitura de livros de cavalaria que decide virar cavaleiro andante com Sancho Panza. Cervantes também escreveu "Novelas ejemplares", "La Galatea" e "Los trabajos de Persiles y Sigismunda". Morreu em Madri no dia 22 de abril de 1616, aos 68 anos.